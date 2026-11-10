Kahramanmaraş’ta başlayan zeytin hasadında bu yıl 26 bin ton zeytin ve 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekleniyor. 112 bin dekar alandaki 4,5 milyon meyve veren ağaçta uygulanan doğru budama ve modern bakım teknikleri, "var yılı-yok yılı" döngüsünü engelleyerek her yıl düzenli ürün alınmasını sağlıyor. Yüksek yağ oranı ve aromasıyla öne çıkan kent zeytinindeki bu verim artışı, üreticilerin yüzünü güldürüyor.

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Kahramanmaraş'ta yaklaşık 112 bin dekar alanda yetiştirilen zeytinde bu yıl büyük rekolte öngörülüyor.

Kahramanmaraş Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Bilir, zeytinin kentin önemli tarımsal ürünleri arasında yer aldığını, ekonomiye katkısının yanı sıra üreticiler için önemli bir geçim kaynağı olduğunu söyledi. Zeytinde hasadın geleneksel yöntemlerin yanı sıra modern makinelerle de sürdürüldüğünü ifade eden Bilir, bahçelerde uygulanan farklı budama yöntemleriyle ağaçların verimliliğinin artırılmasının ve her yıl düzenli ürün alınmasının hedeflendiğini dile getirdi.

"Var yılı - yok yılı" dönemi sona erdi, Artık orası da zeytin kenti oldu

"26 BİN TON ZEYTİN REKOLTESİ BEKLİYORUZ"

Kent genelinde hasadın başladığını belirten Bilir, "Kentimizde toplam 6 milyon zeytin ağacı bulunuyor. Bunların 4 milyon 500 bini meyve verebilecek durumda. Kentimizde 112 bin dekar alanda zeytin üretimi yapılıyor. Bu yıl 26 bin ton zeytin ve yaklaşık 5 bin ton zeytinyağı rekoltesi bekliyoruz. Kahramanmaraş zeytinini diğerlerinden ayıran en önemli özelliklerden biri yağ oranı. Zeytinyağımız, coğrafi özelliklerimizden kaynaklanan aroması, kokusu ve ağızda bıraktığı lezzetle öne çıkıyor." dedi.

ÜRETİCİ MEMNUN

Üretici Harun Konuş, doğru bakım ve teknik uygulamalarla zeytinde her yıl düzenli verim elde edilebildiğini söyledi. Organik tarım projesi kapsamında düzenli olarak budama, toprak işleme ve bitki besleme çalışmaları yaptıklarını dile getiren Konuş, "Bu sayede her yıl sürdürülebilir ve giderek artan bir zeytin verimi elde ediyoruz. Rekoltenin artmasının yanı sıra zeytinin yağ oranında da yükseliş görüyoruz." ifadesini kullandı.

"Var yılı - yok yılı" dönemi sona erdi, Artık orası da zeytin kenti oldu

Doğru budama ve bakım uygulamalarıyla zeytinde var yılı-yok yılı döngüsünün önüne geçilebildiğine işaret eden Konuş, bu sayede ağaçlardan her yıl düzenli ürün alınabildiğini kaydetti.

Üretici Mehmet Karaca da bahçesinde yaklaşık 500 zeytin ağacı bulunduğunu belirterek, bu yıl 9 ila 10 ton ürün beklediğini söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Kahramanmaraş Editör : ABDULLAH AYDEMİR Kaynak: ANADOLU AJANSIKahramanmaraş

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