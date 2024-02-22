Ambargo başka çare bırakmadı! Ruslar, Türkiye'den banka almak için görüşmelere başladı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Şubat 2024 12:03 - Güncelleme: 22 Şubat 2024 12:27 - Güncelleme:

Rusya, Banka, Türkiye, Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Yaptırımlar nedeniyle Türk bankaları Rusya'dan toplu ödeme kabul etmiyor. Rus şirketlerle çalışmayı reddeden Türk bankaları, bu şirketlerin hesaplarını da kapatmaya başladı. Rusların ticareti sürdürmek için Türkiye'de banka açmaktan başka şansı kalmadı. Rus şirketler Türkiye'den banka almak için görüşmelere başlarken, Türk Kalkınma Bankası için teklifte bulunulduğu öne sürüldü.