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    • Haberler > Ekonomi > Ambargo başka çare bırakmadı! Ruslar, Türkiye'den banka almak için görüşmelere başladı

    Ambargo başka çare bırakmadı! Ruslar, Türkiye'den banka almak için görüşmelere başladı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ambargo başka çare bırakmadı! Ruslar, Türkiye&#039;den banka almak için görüşmelere başladı
    Rusya, Banka, Türkiye, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Yaptırımlar nedeniyle Türk bankaları Rusya'dan toplu ödeme kabul etmiyor. Rus şirketlerle çalışmayı reddeden Türk bankaları, bu şirketlerin hesaplarını da kapatmaya başladı. Rusların ticareti sürdürmek için Türkiye'de banka açmaktan başka şansı kalmadı. Rus şirketler Türkiye'den banka almak için görüşmelere başlarken, Türk Kalkınma Bankası için teklifte bulunulduğu öne sürüldü. 

    ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya birçok alanda yaptırım uyguluyor. Ekonomik olarak ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalan Rusya, bankacılık alanında köşeye sıkışmış durumda.

    TÜRK BANKALARI, RUSLARIN HESAPLARINI KAPATIYOR

    Yaptırımlar nedeniyle Türk bankaları Rusya'dan toplu ödeme kabul etmiyor. Rusya'ya yönelik yaptırımların sıkılaştırılmasının ardından ocak itibarıyla bu adımı atan Türk bankaları, Rus şirketlerinin hesaplarını kapatmaya başladı. 

    PUTİN'İN TÜRKİYE ZİYARETİ ERTELENDİ 

    Tüm bu yaşananların gölgesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 12 Şubat'ta Türkiye'ye yapacağı ziyaret ertelendi. Putin'in ziyaretini Nisan-Mayıs aylarında gerçekleştirebileceği konuşuluyor. 

    TÜRKİYE'DEN BANKA ALMAK İÇİN GÖRÜŞMELERE BAŞLADILAR

    Türk Bankalarının ambargolara karşı Rus hesaplarını kabul etmemesi, Rusya'nın Türkiye'den banka satın almasını zorunlu kıldı. Rus şirketler, Türkiye'den banka almak için kolları sıvarken, Türk Kalkınma Bankası için teklifte bulunulduğu öne sürüldü. 

     

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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