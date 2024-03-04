Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir zam daha! En pahalı iPhone 108 bin lira oldu
Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi
Teknoloji devi Apple, Türkiye fiyatlarına bir zam daha yaptı. Böylece en pahalı iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 99.999 TL'den 107.999 TL'ye çıktı. İşte model model zamlı yeni fiyatlar...
Teknoloji devi Apple, döviz kurundaki yükseliş nedeniyle Türkiye fiyatlarını güncellemeye devam ediyor. Apple, bugün itibarıyla iPhone fiyatlarına bir zam daha yaptı.
EN PAHALI IPHONE 108 BİN LİRA
Son zamla birlikte en pahalı iPhone 100 bin lirayı da aştı. Buna göre, iPhone 15 Pro Max 1 TB'ın fiyatı ise 99.999 TL'den 107.999 TL'ye çıktı.
ZAMLI IPHONE FİYATLARI
iPhone 14 128 GB'ın fiyatı 47.499 TL'den 51.499 TL'ye,
iPhone 14 Plus 128 GB'ın fiyatı 53.999 TL'den 58.499 TL'ye
iPhone 15 128GB'ın fiyatı 53.999 TL'den 58.499 TL'ye
iPhone 15 Pro 128GB'ın fiyatı 69.999 TL'den 75.499 TL'ye yükseldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi