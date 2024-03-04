Apple'dan Türkiye fiyatlarına bir zam daha! En pahalı iPhone 108 bin lira oldu

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Mart 2024 17:10 - Güncelleme: 4 Mart 2024 17:20 - Güncelleme:

Haber

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple, Türkiye fiyatlarına bir zam daha yaptı. Böylece en pahalı iPhone 15 Pro Max 1 TB'nin fiyatı 99.999 TL'den 107.999 TL'ye çıktı. İşte model model zamlı yeni fiyatlar...