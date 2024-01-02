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    Araç sahipleri dikkat! 2024'te ek MTV ödenecek mi? Açıklama geldi

    Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren 2024 Motorlu Taşıtlar Vergisi tarifesi belli oldu. MTV'ye yeni yılda yeniden değerleme oranında zam gelirken, araç sahipleri Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bu yıl da EK MTV ödeyip ödemeyeceklerini merak etmeye başladı. Konuyla ilgili olarak İletişim Başkanlığı'ndan açıklama geldi.

    Araç sahipleri dikkat! 2024&#039;te ek MTV ödenecek mi? Açıklama geldi
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Milyonlaraca araç sahibi 2024 yılında ne kadar Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ödeyeceğini merak ederken, geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle alınan EK MTV'nin yeniden ödeneceği konusunda iddialar ortaya atıldı. Konuyla ilgili iddialara Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden cevap geldi.

    EK MTV ÖDENECEK Mİ?

    Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile bazı basın yayın organlarında yer alan "2024 yılında ikinci bir ek MTV alınacak" iddiasına ilişkin açıklamada bulunuldu.

    Söz konusu iddianın doğru olmadığı belirtilen açıklamada, "İddia edilenin aksine Hazine ve Maliye Bakanlığının böyle bir çalışması bulunmamaktadır. Resmi kurum ve yetkililerin dışında yapılan manipülatif açıklamalara itibar etmeyiniz." ifadesine yer verildi.

    Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nin yayınlan tebliğ ile 1 Ocak tarihinden tarihinden itibaren uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi tutarları (MTV) Resmi Gazete'de ilan edildi. 2023 yılı için yeniden değerleme oranı olan yüzde 58,46 kadar MTV'ye zam yapıldı.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! 2024'te ek MTV ödenecek mi? Açıklama geldi
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