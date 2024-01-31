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    • Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün bugün

    Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinde bugün son gün. Araç sahiplerinin faiz ödememesi için bugün vergilerini yatırması gerekiyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün bugün
    Mtv, Araç, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Motorlu taşıtlar vergisinin (MTV) 2024 için ilk taksit ödeme süresi 31 Ocak'ta son buluyor. Ödemesini bugün yapmayanlar için gecikme faizi uygulanacak.

    MTV YILDA İKİ KEZ ÖDENİYOR

    MTV, yılda iki kez ödeniyor. Ocak ayında ilk taksitin ödenmesinin ardından temmuzda da ikinci taksitler yatırılacak. 

    MTV ÖDEMELERİ NEREDEN YAPILIYOR? 

    Mükellefler MTV taksit ödemelerini, Başkanlığın internet sayfası aracılığıyla kredi ve banka kartlarıyla yapabilecek.

    Söz konusu ödeme ayrıca GİB mobil uygulaması, anlaşmalı bankaların internet bankacılığı ve banka şubeleriyle ilgili vergi daireleri üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

    İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde herhangi bir mağduriyetin oluşmaması için, tarayıcıya "www.gib.gov.tr" ya da bankaların resmi internet adreslerinin yazılarak giriş yapılmasına dikkat edilmesi gerekiyor.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    MtvAraç
    Haberler > Ekonomi > Araç sahipleri dikkat! MTV ödemelerinde son gün bugün
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