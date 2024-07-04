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Haberler > Ekonomi > Araç sahiplerinin dikkatine! 100 bin lira zarar ediyor olabilirsiniz

Araç sahiplerinin dikkatine! 100 bin lira zarar ediyor olabilirsiniz

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Araç sahiplerinin dikkatine! 100 bin lira zarar ediyor olabilirsiniz

Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Otomobil sahipleri her geçen artan masraflar nedeniyle bir şekilde tasarruf etmenin yollarını arıyor. Araç sahipleri "ekonomik mod" ve "start-stop" özelliğinin tasarrufa etkisi olduğunu iddia ederken uzmanlar gerçekleri açıkladı.

Araç sahipleri artan masraflar karşısında tasarruf etmek için yeni yöntemler arıyor ve şu anda en çok kullanılan yöntem araçlar içerisinde bulunan "ekonomik mod" ve "start-stop" özellikleri.

Yakıt tasarrufu için iki yöntem en çok tercih edilen seçenekler olsa da doğru ve yerinde kullanılmadığı taktirde araç sahiplerine pahalıya patlayabiliyor.

Araç sahiplerinin dikkatine! 100 bin lira zarar ediyor olabilirsiniz - 1. Resim

İLK HASAR MOTORDA BAŞLIYOR

Uzmanlara göre kullanılan iki seçenek motorun performans kaybetmesine, daha fazla yakıt tüketmesine ve daha fazla yağlanmasına neden oluyor.

Araçların sahip olduğu ekonomik sürüş destekleri, araçların devirlerini düşürüyor ve daha az yakıt tüketmesini sağlıyor. Ancak uzun vadede motorun aşınmasına ve yorulmasına sebep olduğu belirtildi.

Araç sahiplerinin dikkatine! 100 bin lira zarar ediyor olabilirsiniz - 2. Resim

100 BİN LİRA ZARAR

Araçlar üzerinde bulunan "ekonomik mod" ve "start-stop" seçenekleri, aracın daha az yakıt tüketmesini sağlarken uzmanlar uzun yolda işlerin tam tersi olduğunu söylüyor. Şehirler arası kullanımda araç sahipleri en az 100 bin TL zarara girdiği belirtildi.

Uzun yolda ekonomik modda aracı kullanırken, aracın performansının artmayacağını belirten uzmanlar, aracın motoruna ekstra yük bindireceğini ve performansını azaltacağını belirtirken bu durumun aracın motoruna zarar vereceğini açıkladı.

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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