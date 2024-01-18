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    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    Kaynak: Milliyet / Düzenleyen:

    Enflasyondaki yavaşlamaya rağmen, konut fiyatlarındaki artış devam ediyor. Merkez Bankası verilerine göre konut fiyatları, Kasım 2023'te yıllık yüzde 82,8 yükseldi. Konut satışları düşerken, arsa ve arazi satışlarında tablo bambaşka çıktı. Arsa ve arazilere yönelik talep son bir yılda adeta patladı. Arsa almak isteyenler İstanbul'da dört ilçeye yoğun ilgi gösteriyor. Peki yatırımcılar neden arsa ve arazilere yöneldi? Fiyatlar nasıl? En çok hangi bölgelere talep var? İşte detaylar...

    Arsa almak isteyenler İstanbul&#039;un bu 4 ilçesine akın ediyor
    Ekonomi Haberleri  / Milliyet

    Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları, Ekim ayına göre yüzde 1,9 2022 yılının Kasım ayına göre ise yüzde 82,8 artış gösterdi. Konut fiyatları dudak uçuklatırken, satışlar düştü. Bu düşüş arsa ve arazi sahiplerine fırsat sundu. Konutların kârlılığını yitirmesiyle, arsa ve arazilere yönelik talep patladı.

    "ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI ARTTI"

    Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e arsa ve arazi piyasasını değerlendirdi. Özelmacıklı şunları kaydetti:

    "2023 yılı gayrimenkul satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2 milyon 949 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu tapu işlemleri sayısına baktığımızda arsa ve arazi satışının geçen yıla göre aslında daha da arttığını söylemek mümkün.

    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    İSTANBUL’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARSALAR

    1.5 milyon bandında İstanbul’a yakın Silivri bölgesi var. Çatalca’nın kuzey bölgeleri yatırım açısından tercih ediliyor. Çatalca’da Akören, Arnavutköy Yassıören dediğimiz kısımlarda bu tür tercihler yapılıyor diyebiliriz.

    Yine bu bant çerçevesinde Anadolu yakasında da özellikle Şile, Ağva o bölgeler İstanbul-Kocaeli sınırının olduğu kuzey bölgeler tercih ediliyor.

    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    ARSAYA YOĞUN İLGİNİN SEBEBİ NE?

    Konut tarafında yükselen fiyatlar nedeniyle insanlar mevcut birikimlerini arsa ve arazilerde değerlendirdi diyebiliriz. 2023 yılında arsa ve araziye yoğun bir ilgi oldu.

    Deprem aslında insanlar için bir alternatif alan sunması açısında arsa ve arazileri ön plana çıkardı diyebiliriz. Pandemi koşulları sonrasında ülkemizin deprem yaşamış olması farkındalığı beraberinde getirdi. Arsa ve arazi yatırımlarına biraz daha fazla yöneldi diyebiliriz.

    Bir yandan da krediye erişim zorlaştı. İnsanlar ‘bir arsa alsak ileride ev yapsak burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz?’ çerçevesinde hareket etti diyebiliriz. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için arsa ve araziler cazip fırsatlar oluşturdu. İstedikleri fiyat aralıklarında farklı bölgelerde gayrimenkul alım satım ve aracılık yapma imkanı söz konusu oldu.

    Pandemi sonrasında da depremin tüketici tarafındaki algısı arsa ve arazi yatırımlarına ilgiyi artırıyor. Yeni ev alamayan vatandaşlar arsa alalım, belki ev yaparız, imarsız olsa bile Tiny House koyarız şeklinde düşünüyor. Konut vatandaşlar için erişilmesi zor bir ürün haline geldi.

    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    MARMARA BÖLGESİNDE EN YOĞUN ARSA SATIŞININ OLDUĞU YERLER

    Tekirdağ tarafına ilerlersek Saray, Kadıköy mahalleleri, Saray’da Güngörmez, Ergene gibi bu bölgelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı gibi bölgeler tercih edilen yerler diyebiliriz.

    Kırklareli tarafında ise Lüleburgaz hareketli, bazı alternatiflerde Babaeski daha yoğun diyebiliriz. Edirne için ise daha çok güney kısmı Enez gibi bölgeler biraz daha yoğun rağbet görüyor.

    "ÇANAKKALE ÖNEMLİ BİR TERCİH BÖLGESİ"

    Çanakkale kısmında ise Lapseki, Gelibolu, Biga yoğun, son dönemde Ayvacık’ta da yatırım ilgisi var. 1-1.5 milyon bantlarında Çanakkale’de önemli bir tercih bölgesi.

    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    BURSA, YALOVA, SAKARYA VE KOCAELİ’DE TERCİH EDİLEN YERLER

    Bursa’da Mudanya, İnegöl, Karacabey gibi yoğun hareketli olan bölgeler var. Yalova açısından Altınova, Çınarcık nispeten daha hareketli.

    Kocaeli için baktığımızda Kandıra çok daha hareketli ve yoğun, Gebze nispeten bu hareketlilikten nasibini alıyor. Kandıra bölgesinde hareketlilik arttı.

    Sakarya bölgesinde hendek, Pamukova, Kaynarca ile beraber hareketli diyebiliriz.

    FİYATLAR NE DURUMDA?

    Fiyatlar metrekaresine göre bölgelere göre değişiyor. Arsa ve arazi olmasına göre değişiklikler gösteriyor. Metrekarede ortalama 100 TL’den başlayan arazi fiyatları ile bin liraya çıkan arsa fiyatlarına kadar aralıklarla yer bulunabiliyor. Genel anlamda arsa türündeki gayrimenkullerin ortalama fiyatlarının 2 bin TL seviyesinde, arazi fiyatlarının ise ortalama bin TL seviyelerinde olduğunu ifade edebiliriz.

    Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

    MİLLİ EMLAK ARSA VE ARAZİLERİ İHALEYE ÇIKARIYOR

    Milli Emlak tarafından çeşitli dönemlerde çeşitli gayrimenkuller satışa çıkarılıyor. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim oluyor hatta 2 yıla kadar taksit imkanı var.

    "EMLAK VERGİSİNDEN MUAF, TAPU HARCI YOK"

    KDV’siz bir ödeme söz konusu. Emlak vergilerinden 5 yıl muafiyet var ve tapu işlemleri yapılırken de tapu harcı ödenmiyor. Bu ihale türündeki işlemler aslında yoğun başvurularda olan işlemler oluyor. İhalelerde gördüğümüz rakamların çok üstüne rakamlar çıkıyor diyebiliriz. Birçok ihalede belirlenen bedelin çok daha üstündeki tutarda satışlar gerçekleşiyor bu bazen 4-5 katı bulabiliyor. Özellikle taksit imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar piyasa rayicinin üzerinde teklifler verebiliyor."

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Milliyet
    ArsaAraziTarla
    Haberler > Ekonomi > Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor
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