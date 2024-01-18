Arsa almak isteyenler İstanbul'un bu 4 ilçesine akın ediyor

18 Ocak 2024 12:31 - Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2024 12:32

Merkez Bankası'nın açıkladığı Kasım ayı konut fiyat endeksine göre konut fiyatları, Ekim ayına göre yüzde 1,9 2022 yılının Kasım ayına göre ise yüzde 82,8 artış gösterdi. Konut fiyatları dudak uçuklatırken, satışlar düştü. Bu düşüş arsa ve arazi sahiplerine fırsat sundu. Konutların kârlılığını yitirmesiyle, arsa ve arazilere yönelik talep patladı.

"ARSA VE ARAZİ SATIŞLARI ARTTI"

Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, Milliyet'e arsa ve arazi piyasasını değerlendirdi. Özelmacıklı şunları kaydetti:

"2023 yılı gayrimenkul satışlarına baktığımızda geçen yıla göre yaklaşık yüzde 14 düşüşle 2 milyon 949 bin gayrimenkul satış işlemi yapıldı. Bu tapu işlemleri sayısına baktığımızda arsa ve arazi satışının geçen yıla göre aslında daha da arttığını söylemek mümkün.

İSTANBUL’DA EN ÇOK TERCİH EDİLEN ARSALAR

1.5 milyon bandında İstanbul’a yakın Silivri bölgesi var. Çatalca’nın kuzey bölgeleri yatırım açısından tercih ediliyor. Çatalca’da Akören, Arnavutköy Yassıören dediğimiz kısımlarda bu tür tercihler yapılıyor diyebiliriz.

Yine bu bant çerçevesinde Anadolu yakasında da özellikle Şile, Ağva o bölgeler İstanbul-Kocaeli sınırının olduğu kuzey bölgeler tercih ediliyor.

ARSAYA YOĞUN İLGİNİN SEBEBİ NE?

Konut tarafında yükselen fiyatlar nedeniyle insanlar mevcut birikimlerini arsa ve arazilerde değerlendirdi diyebiliriz. 2023 yılında arsa ve araziye yoğun bir ilgi oldu.

Deprem aslında insanlar için bir alternatif alan sunması açısında arsa ve arazileri ön plana çıkardı diyebiliriz. Pandemi koşulları sonrasında ülkemizin deprem yaşamış olması farkındalığı beraberinde getirdi. Arsa ve arazi yatırımlarına biraz daha fazla yöneldi diyebiliriz.

Bir yandan da krediye erişim zorlaştı. İnsanlar ‘bir arsa alsak ileride ev yapsak burada yaşamımızı sürdürebilir miyiz?’ çerçevesinde hareket etti diyebiliriz. Gayrimenkule yatırım yapmak isteyenler için arsa ve araziler cazip fırsatlar oluşturdu. İstedikleri fiyat aralıklarında farklı bölgelerde gayrimenkul alım satım ve aracılık yapma imkanı söz konusu oldu.

Pandemi sonrasında da depremin tüketici tarafındaki algısı arsa ve arazi yatırımlarına ilgiyi artırıyor. Yeni ev alamayan vatandaşlar arsa alalım, belki ev yaparız, imarsız olsa bile Tiny House koyarız şeklinde düşünüyor. Konut vatandaşlar için erişilmesi zor bir ürün haline geldi.

MARMARA BÖLGESİNDE EN YOĞUN ARSA SATIŞININ OLDUĞU YERLER

Tekirdağ tarafına ilerlersek Saray, Kadıköy mahalleleri, Saray’da Güngörmez, Ergene gibi bu bölgelerin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı gibi bölgeler tercih edilen yerler diyebiliriz.

Kırklareli tarafında ise Lüleburgaz hareketli, bazı alternatiflerde Babaeski daha yoğun diyebiliriz. Edirne için ise daha çok güney kısmı Enez gibi bölgeler biraz daha yoğun rağbet görüyor.

"ÇANAKKALE ÖNEMLİ BİR TERCİH BÖLGESİ"

Çanakkale kısmında ise Lapseki, Gelibolu, Biga yoğun, son dönemde Ayvacık’ta da yatırım ilgisi var. 1-1.5 milyon bantlarında Çanakkale’de önemli bir tercih bölgesi.

BURSA, YALOVA, SAKARYA VE KOCAELİ’DE TERCİH EDİLEN YERLER

Bursa’da Mudanya, İnegöl, Karacabey gibi yoğun hareketli olan bölgeler var. Yalova açısından Altınova, Çınarcık nispeten daha hareketli.

Kocaeli için baktığımızda Kandıra çok daha hareketli ve yoğun, Gebze nispeten bu hareketlilikten nasibini alıyor. Kandıra bölgesinde hareketlilik arttı.

Sakarya bölgesinde hendek, Pamukova, Kaynarca ile beraber hareketli diyebiliriz.

FİYATLAR NE DURUMDA?

Fiyatlar metrekaresine göre bölgelere göre değişiyor. Arsa ve arazi olmasına göre değişiklikler gösteriyor. Metrekarede ortalama 100 TL’den başlayan arazi fiyatları ile bin liraya çıkan arsa fiyatlarına kadar aralıklarla yer bulunabiliyor. Genel anlamda arsa türündeki gayrimenkullerin ortalama fiyatlarının 2 bin TL seviyesinde, arazi fiyatlarının ise ortalama bin TL seviyelerinde olduğunu ifade edebiliriz.

MİLLİ EMLAK ARSA VE ARAZİLERİ İHALEYE ÇIKARIYOR

Milli Emlak tarafından çeşitli dönemlerde çeşitli gayrimenkuller satışa çıkarılıyor. Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde peşin ödemelerde yüzde 20 indirim oluyor hatta 2 yıla kadar taksit imkanı var.

"EMLAK VERGİSİNDEN MUAF, TAPU HARCI YOK"

KDV’siz bir ödeme söz konusu. Emlak vergilerinden 5 yıl muafiyet var ve tapu işlemleri yapılırken de tapu harcı ödenmiyor. Bu ihale türündeki işlemler aslında yoğun başvurularda olan işlemler oluyor. İhalelerde gördüğümüz rakamların çok üstüne rakamlar çıkıyor diyebiliriz. Birçok ihalede belirlenen bedelin çok daha üstündeki tutarda satışlar gerçekleşiyor bu bazen 4-5 katı bulabiliyor. Özellikle taksit imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar piyasa rayicinin üzerinde teklifler verebiliyor."