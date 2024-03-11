Asgari ücret artınca işsizlik artar mı? Açıklanan rakamlar sonrası dikkat çeken yorum

TÜİK'in açıkladığı iş gücü istatistiklerinin ardından yetkililer ve kurumlardan yorumlar gelmeye başladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün yaptığı paylaşımda, istihdam oranlarının bugüne kadarki en yüksek seviyeye çıktığını söyledi. Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'nın, bugün açıklanan verilere ilişkin yorumunda asgari ücret detayı dikkat çekti. Asgari ücretin istihdam üzerinde sınırlayıcı etkisi bulunduğu kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan işsizlik rakamlarının ardından üst düzey yetkililer ve kurumlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. Son olarak Türkiye Sınai ve Kalkınma Bankası'nın (TSKB) iş gücü istatistiklerine ilişkin değerlendirmesi dikkat çekti.

Ocak ayında istihdamdaki artışa rağmen işgücüne katılımdaki yükselişin işsizlik oranlarının yükselmesine neden olduğu kaydedildi. Yapılan yorumda; geniş tanımlı işsizlik göstergelerinde Kasım ayından bu yana artışın sürdüğü ifade edildi.

ASGARİ ÜCRET ETKİSİ

Kadın istihdamının erkeklerden daha fazla olduğu genç kadın ve erkeklerde ise iş gücü göstergelerinde yarışan bir tablo olduğuna dikkat çekildi. Sonuç olarak iş gücü piyasasında ocak ayında istihdam artışlarının bir miktar yavaşladığı gözlendi. Ekonomik aktivitede sınırlı bir toparlanma gözlense de öncü verilerin asgari ücret artışlarının istihdam üzerindeki sınırlayıcı etkisinin sürebileceği gösterdiği değerlendirildi. Diğer yandan deprem bölgesindeki yeniden inşa faaliyetleri için yapılan kamu harcamalarının istihdamı desteklemeye devam etmesini beklendiği ifade edildi.

TÜİK VERİLERİ NE DİYOR?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı ocakta bir önceki aya göre 85 bin kişi artarak 3 milyon 214 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 9,1 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,7 iken kadınlarda yüzde 11,7 olarak tahmin edildi.

Diğer yandan istihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 160 bin kişi artarak 32 milyon 222 bin kişi, istihdam oranı ise 0,2 puan artarak yüzde 49,0 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,0 iken kadınlarda yüzde 32,4 olarak gerçekleşti.

İşgücü 2024 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre 245 bin kişi artarak 35 milyon 436 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan artarak yüzde 53,9 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71,5 iken kadınlarda yüzde 36,6 oldu.

CEVDET YILMAZ'DAN İŞSİZLİK AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün açıklanan işsizlik rakamlarına ilişkin paylaşım yaptı. Yılmaz paylaşımında, “Mevsimsel etkilerden arındırılmış verilere göre; Ocak ayı işsizlik verileri, Aralık ayına göre bir miktar artış gösterse de OVP beklentilerimizden daha iyi bir performans göstererek %9,1 olarak gerçekleşmiştir. İstihdam oranımız da %49’luk oranıyla bugüne kadarki en yüksek seviyesine ulaşmıştır. Özellikle kadın istihdamındaki artışla birlikte toplam istihdamımız 32 milyon 222 bin kişiye ulaşmıştır. İstihdam, ekonomik potansiyeli yükselten etkisinin yanı sıra sosyal refahın artması bakımından da son derce önemlidir. Makro istikrar içinde, istihdam dostu politikalar izlemeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.