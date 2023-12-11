Asgari ücret pazarlığında ilk toplantı başladı

11 Aralık 2023 13:36 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:10

Editör: Abdullah Keleş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan başkanlığında Ankara'da toplandı. Komisyonda işveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), işçi tarafını Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-iş) temsil ediyor. İşveren heyetinin başkanlığında TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işçi heyetinin başkanlığında ise Türk-iş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar bulunuyor.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Işıkhan, yeni asgari ücrete ilişkin "Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek" dedi. Çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğinin altını çizen Işıkhan, sözlerine şöyle devam etti:

"İŞSİZLİK SON 11 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE"

Ortak akıl ve uzlaşı ile tespitin gerçekleşeceğine inanıyorum. Asgari ücret en önemli sosyal politika aracıdır. Sadece asgari ücrete tabi olarak çalışanları değil, tüm çalışanları ve tüm iş verenleri ilgilendiren bir konudur.

Çalışma barışının yanında işsizlik ve kayıt dışılık için ayrı bir öneme sahiptir. Şartlar ne olursa olsun 21 yıldır kayıt dışı istihdam ve işsizlikle mücadeleye devam edeceğimizi belirtmek isterim. İşsizlik oranımız son 1 1yılın en düşük seviyesi olan yüzde 8,9 olarak gerçekleşmiştir. İstihdamımızı artırmaya devam edeceğiz.

"ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

İnsanımızın hayat standardını geliştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Her alanda güçlü Türkiye'den söz edeceğiz. Çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bu süreçte temel hedefimiz bir hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmek.

Komisyon ayrıca asgari ücreti belirlerken ülkenin içinde bulunduğu koşulları dikkate alarak tespit yapmaktadır. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek.

"ÜRETİCİMİZE VE ÇALIŞANIMIZA TÜM DESTEĞİ VERDİK"

Ülkemiz özellikle son yıllarda bir yandan küresel kriz, salgınlar gibi badireleri atlatmanın içindeyken bağımsız ve güçlü Türkiye olmanın mücadelesini vererek 2053 hedeflerine hızla ilerlemektedir.

Türkiye olarak 85 milyon vatandaşımızın tamamını koruyarak hamdolsun bu süreçten en az zararla çıkan ülkeler arasında yer aldık. Çok zor dönemlerden geçtik, birçok vatandaşımızın yaşadığı zorlukları biliyoruz. Üzerinden bir ay geçmesine rağmen derhal toparlanma sürecine girerek evlerimizi işyerlerimizi yeniden inşa etmeye başladık.

Vatandaşlarımızı yeniden eski huzurlu günlerine elbirliğiyle kavuşturacağımıza inanıyorum. Devletimiz çok güçlüdür. AK Parti hükümetleri olarak 21 yıldır hep en iyiyi hedefleyerek yolumuza devam ettik. Özellikle son yıllarda dünyanın yaşadığı küresel krizlere rağmen asgari ücrete yaptığımız artışlar ve iyileştirmeler bunun en iyi kanıtıdır.

"ASGARİ ÜCRETİ 61 KAT ARTIRDIK"

Asgari ücreti nominal olarak 61 kata, reel olarak da 3 katına çıkardık. 2023 yılı başında belirlediğimiz asgari ücreti yıl ortasında Temmuz ayında ilave artışla ikinci kez artırdık. Enflasyonun oldukça üzerinde artış gerçekleştirilmiştir. Bir yılda yüzde 107'lik zamla işçi, emekliyi enflasyona ezdirmeme mücadelesi verdik. Çalışanları enflasyona karşı koruduğumuz gibi refah artışından da pay veriş olduk. 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için aylık 400 lira düzeyinde verilen asgari ücret desteğini yılın ikinci yarısı için 600 liraya çıkardık.

"EN MAKUL NOKTA BELİRLENECEK"

2022 yılından itibaren tüm ücret düzeylerinin asgari ücrete kadarki kısmının vergi dışı bırakılmasını da sağladık. Yeni bir düzenlemeyi de hep birlikte hayata geçireceğiz. 2024 yılı için belirlenecek asgari ücretin çalışanlarımızı enflasyonun tahribatına karşı korumasına ve istidam hedeflerimizi desteklemesine dikkat edeceğiz. Hem işçiyi hem işvereni memnun edeceğiz. Kimseyi mağdur etmeyecek en makul nokta belirlenecek. Dar gelirlileri enflasyona ezdirmeyecek oran için çalışacağız.

TİSK BAŞKANI AKKOL: İŞÇİ OLMADAN İŞVEREN OLMAZ

Toplantıya ilişkin açıklamada bulunan TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol, şunları söyledi:

Asgari ücretin ilk toplantısı için bir aradayız. Umut ediyoruz ki toplantı sonuçlarında fayda yaratarak süreci tamamlarız. Asgari ücreti yıl sonu beklemeden ara dönem artış konusunda güçlü mutabakat sağlanmıştı. İçinde bulunduğumuz süreçte sosyal diyalogla sürdürülebilir ve dengeli bir rakam için masada olacağız.

Her zaman savunduğumuz belirli öncelikler bulunuyor. Ülkenin sürdürülebilir refahı, çalışanların enflasyona karşı korunması, işletme ve üreticileri ayakta tutmak. Tüm ücretlerde asgari ücret tutarı, gelir ve damga vergisinden muaf tutuldu. Çok kritik dengeden bahsediyoruz. Biz işçi olmadan işveren olmaz, işveren olmadan işveren olmaz, devlet olmadan hiçbiri olmaz.

Verilecek desteklerin de bu dönem için kıymetli olduğunun farkındayız. Şüphesiz yaşam maliyetlerine karşı çalışanların gelirlerinin korunması. Bunun için atılacak yeni adımlardan birisi vergi dilimlerinde atılacak adım olacak. Birlik beraberlik içinde bir süreç olmasını diliyorum. Sadece sonucun değil bu istişare sürecinin de olumlu geçmesini bir kez daha diliyorum.

TÜRK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞAR: ASGARİ ÜCRET, KORUMA ÜCRETİDİR

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplantısına ilişkin şunları kaydetti:

Asgari ücreti belirlemek üzere toplandık. Asgari ücretle geçinmek zorunda olan milyonlarca işçi ve ailesine hayırlı sonuçlar getirmesini temenni ediyorum. Asgari ücretin tespitinde öncelikle çalışanların geçim şartları göz önünde bulundurulmalıdır.

Komisyonda bu yıl görev yapacak işçi kardeşlerimiz, geçim sıkıntılarını sizlerle paylaşacaktır. Sosyal devlet anlayışında zayıf kesimlerin korunması amaçlanır. Burada belirleyici olan hükümetin yaklaşımıdır. İşçiler geçim şartlarının iyileştirilmesi yönünde atılan adımlar sürdürülmelidir. Yılbaşında ele geçen ücret aylar geçtikçe azalmaktadır. Asgari ücret koruma ücretidir.

ÖNE ÇIKAN ÜÇ ZAM SENARYOSU

Yetkililerin açıklamalarına göre, yeni asgari ücrete ilişkin üç senaryo öne çıkıyor:

Asgari ücrete yüzde 45 zam yapılırsa brüt 19 bin 451 liraya, net 17 bin 533 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 22.855 lira olacak.

Asgari ücrete yüzde 50 zam yapılması halinde brüt 20 bin 121 liraya, net 17 bin 104 liraya çıkacak. İşverene maliyeti de yaklaşık 23.641 lira olacak.

Asgari ücrette yüzde 55 artış yapılırsa brüt 20 bin 791 liraya, net 17 bin 673 liraya çıkacak. Bu durumda işverene maliyeti ise yaklaşık 24 bin 428 lira olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı başladı. Önümüzdeki haftalarda yapılacak olan diğer toplantıların ardından asgari ücret zammı belli olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, en fazla dört toplantı yapacak, ikinci toplantı 18 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Toplantılardan sonra 2024 yılı içerisinde geçerli olacak olan zam açıklanacak, yeni maaş Ocak ayından itibaren geçerli olacak.

Asgari ücret, şu an için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor. 2023'ün Ocak-Haziran döneminde net 8 bin 506 lira olarak uygulanan asgari ücret, 1 Temmuz'dan itibarıyla net 11 bin 402 liraya yükseltilmişti.

TÜRK-İŞ'TEN AÇLIK SINIRI VURGUSU

Geçtiğimiz günlerde yeni asgari ücretle ilgili açıklamalarda bulunan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, açlık sınırına vurgu yapmıştı. Atalay, "Pazartesi günü asgari ücret görüşmeleri başlayacak. Bizi ilk defa komisyonda 4 tane işçi temsil edecek. Sürecin tamamını arkadaşlarım yönetecek. Ben bugüne kadar ücretle ilgili hiçbir şey konuşmadım. Pazarlık açlık sınırından olmaz. Ülkedeki çalışma şartları ortada. Asgari ücretli ve emeklinin alım gücü ortada. Bugüne kadar toplumun razı gelmediği, içimize sinmeyen hiç bir işi yapmadık. 40 yıldır pazarlıklar sürüyor, toplasanız 5 kere uzlaşı çıkmamıştır" demişti.