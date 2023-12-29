Asgari ücret tamam, emekli beklemede

29 Aralık 2023 03:06 - Güncelleme Tarihi: 29 Aralık 2023 03:07

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Asgari ücretin yüzde 49 artışla 17 bin 2 lira olarak belirlenmesinin ardından gözler 3 Ocak’ta açıklanacak aralık ayı enflasyonuna çevrildi. 2023 yılının enflasyon rakamlarıyla birlikte emeklilerin alacağı zam oranı da netlik kazanmış olacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, öncelikle emekli aylıklarında seyyanen bir iyileştirme yapılması gerektiğini ve SSK (4A) ve BAĞ-KUR (4B) emeklilerine yapılacak yüzdeli zammın da memur emeklilerine yapılacak zamla eşitlenmesi gerektiğini söyledi. Ergün “Mevcut durumda gelen ve gelmesi beklenen zam oranları dikkate alındığında asgari ücretliler ve memur emeklileri ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasındaki zam makası giderek açılıyor. Emeklilerin kök aylığı düşük kaldığı için yüzdeli zamlarla aradaki makas daralmıyor. Emekliler öncelikle aylıklarında iyileştirme, iyileştirmeden sonra yüzdeli zam bekliyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak yüzdeli zamlar da memur emeklilerine yapılacak zamlara eşitlenmeli” dedi. En düşük emekli aylığının da yükseltilmesi gerektiğine dikkat çeken Ergün “Bu rakam, asgari ücretten az olmamalı” değerlendirmesini yaptı.

SSK VE BAĞ-KUR’LULARA YÜZDE 40 CİVARINDA ZAM BEKLENİYOR

Geçtiğimiz 5 aylık dönemde enflasyon yüzde 33,66 olarak gerçekleşmişti. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, aralık ayı enflasyonunun da belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon oranına göre zam alacak. Bu kapsamda SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yüzde 40’a yakın bir zam yapılması bekleniyor.

Öte yandan, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammının yanı sıra 6 aylık enflasyon üzerinden hesaplanan enflasyon farkı alacak. 7. Dönem Toplu Sözleşmede memurlar için ocak ayında öngörülen artış yüzde 15 olarak belirlenmişti. Geçen 5 aylık dönemde memur ve emeklisinin alacağı zam, enflasyon farkıyla birlikte yüzde 45’i bulmuştu. Bu orana aralık ayı enflasyonu da eklendiğinde memur ve emeklisine yapılacak zammın yaklaşık yüzde 50 olması öngörülüyor.

DÜZENLEME İHTİMALİ ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞECEK

Zam oranlarının netleşmesi için aralık ayı enflasyonu beklenirken, emeklilerin zam oranları veya taban aylıklarıyla ilgili ayrı bir düzenleme yapılıp yapılmayacağı da önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. TBMM Genel Kurulunda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerinden sonra Meclis’te çalışmalara ara verilmişti. Meclis, 16 Ocak’ta çalışmalara başlayacak. Emeklilerle ilgili yapılacak herhangi bir düzenleme ancak bu tarihten itibaren gündeme gelebilecek.