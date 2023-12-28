Özgür Özel'den asgari ücret tepkisi! '3 ayda bir zam yapılmalı'

28 Aralık 2023 16:30 - Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2023 16:47

2024 yılında geçerli olacak asgari ücret, dün akşam saatlerinde açıklandı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 asgari ücretinin 17 bin 2 TL olarak belirlendiğini duyurdu. Yüzde 49'luk artış yapıldığını vurgulayan Işıkhan, işçinin enflasyona ezdirilmeyeceğini vurguladı.

Sosyal Demokrasi Derneği'ni ziyaretimin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücret kararından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Özel, "En az 3 ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir" dedi.

"ASGARİ ÜCRET 3 AYDA BİR YENİDEN DEĞERLENDİRİLMELİ"

Asgari ücretin kaç lira olduğundan çok, bugün neyi satın aldığıyla ilgilenilmesi gerektiğini belirten Özel, "Kandırmacayla karşı karşıyayız. Verilen zam son 6 aydaki enflasyonu telafi eden bir zamdır. Önümüzdeki bir yıllık enflasyon, hayat pahalılığı ne olacak. Bugün belirlenen ücretin yanında mutlaka en az 3 ayda bir asgari ücretin yeniden belirleneceğinin taahhüdünün verilmesi gerekir" diye konuştu.

CHP'NİN TEKLİFİ 19 BİN 372 TL'YDİ

CHP'nin asgari ücrete ilişkin beklentisi Ocak-Temmuz 2024 dönemi için en az net 19 bin 372 TL şeklindeydi. Bu, 2023'teki 11 bin 402 TL'lik asgari ücrete yüzde 70'lik bir zam yapılması anlamına geliyordu.

"YENİ ASGARİ ÜCRETİN 700 TL'Sİ DESTEK"

Yeni asgari ücretin açıklanmasının ardından süreci değerlendiren Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, şunları söyledi:

"Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 1 Ocak'tan geçerli olacak yeni asgari ücreti belirlemek üzere çalışmaları tamamladı. Bu süreci ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara teşekkür ediyorum. Gerek işveren, gerek işçi tarafı en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. En büyük teşekkürü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a etmek istiyorum. 2024'te geçerli olacak asgari ücret 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirlenmiştir."

"TALEBİMİZ 18 BİN LİRAYDI"

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ise karara şerh koyacaklarının altını çizdi. Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bulunduğu üçüncü toplantıya kadar resmi rakam söylemediklerini belirten Atalay, "Talebimiz 18 bin liraydı ve yılda iki kere müzakerenin yapılmasıydı" dedi. Fiyat artışlarının ortada olmasına rağmen 17 bin 2 TL'de anlaşıldığını ifade eden Atalay, "Enflasyon durmadığı sürece bir kereyle asgari ücret talebini yerine getiremeyiz" değerlendirmesinde bulundu.