Asgari ücrete zam için SGK Uzmanı Özgür Erdursun'dan çok konuşulacak formül

Asgari ücrete zam tartışmaları yeniden alevlendi. TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten ortak çağrı gelmesinin ardından asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak konusu oldu. SGK Uzmanı Özgür Erdursun asgari ücrete zam için çok konuşulacak bir formülü açıkladı. Erdursun, "devletin prim almayarak hem işverene hem de işçiye destek olabileceğini" söyledi.

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten 10 maddelik ortak bildiri! Asgari ücret, emekli maaşı ve vergi sitemi

TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten 10 maddelik ortak bildiri! Asgari ücret, emekli maaşı ve vergi sitemi

Asgari ücrete yıl başında yapılan zammın ardından gözler Temmuz ayına çevrilmişti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan üstüne basa basa zam yapılmayacağını söylese de bugün TÜRK-İŞ, HAK-İŞ ve DİSK'ten 10 maddelik ortak bildiri geldi. Asgari ücrete zam beklentileri yeniden alevlenirken, SGK Uzmanı Özgür Erdursun çok konuşulacak bir teklife imza attı.

17 BİN TL NORMAL BİR ÜCRET AMA....

Habertürk yayınına katılan SGK uzmanı Özgür Erdursun, vergi teklifinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 17 bin TL olan asgari ücretin normal olduğunu söylemesine hak veren Erdursun, "Mehmet Şimşek'in gözden kaçırdığı noktalar var. Avrupa ülkelerinde asgari ücretle çalışanların oranı %4, %5! Bizim ülkemizde ise neredeyse çalışanların %70'i asgari ücretle çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

Ekmek, zeytin, peynir, et, süt, yumurta her şeyin fiyatı artarken asgari ücrete zam yapılmamasının krizi daha da derinleştireceğini söyleyen Erdursun, "Memurlara enflasyon farkı veriliyor. %24.73 oranında verilen enflasyon farkı asgari ücrete de yansımalı. Asgari ücretli çalışanlara da bu kadar zam yapılmalı." dedi.

HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN RAHATLAR

Devletin işverenden prim almayarak hem işçi hem de işverene destek olabileceğini belirten Özgür Erdursun, şöyle devam etti:

"İşveren artış yapsın, devletin prim beklentisi yoksa bu tutar sigorta priminden muaf olsun. İşveren çalışanına 3 bin TL zam yapacaksa devlete de bin 500 TL ödemesin.

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Devlet burada vergi beklemesin. Burada zamdan bahsetmiyoruz, enflasyon farkından bahsediyoruz.

Fasulyenin kilosu 150 TL olmuş, limonu sütü geçtim! Çalışanlar bu işle nasıl mücadele edecek? Bu zam esnafı da ilgilendiriyor. İnsanların cebinde para yoksa, esnaf ürün satamaz.

Üretici de malını satamaz böylelikle üretemez. Sonunda işten çıkarmalar başlar, Türkiye'de derinlemesine ücret krizi var."