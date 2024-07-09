Asgari ücret zammı için ışıkları açıp kapatma eylemi bugün 21.00'da yapılacak

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün TBMM grup toplantısında asgari ücret ile ilgili yorumlarda bulunurken vatandaşı 21.00'da ışıkları açma kapama eylemine davet etti. "Asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz" diyerek çağrıda bulunurken ışıkları açıp kapama eylemi saat kaçta, bugün mü merak ediliyor.

CHP grup toplantısında bugün konuşan Özgür Özel, asgari ücretin az olduğunu ifade ederken "Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek" sözleri ile vatandaşı ışık kapatıp açmaya davet etti. Sosyal medyada da gündem olan eylemin ne zaman olduğu da araştırıyorken neden ışıklar kapanıyor merak edildi.

ÖZGÜR ÖZEL ASGARİ ÜCRET IŞIKLARI AÇIP KAPATMA EYLEMİ SAAT KAÇTA?

CHP lideri Özgür Özel, grup toplantısı konuşmasında asgari ücret ile ilgili konuşurken "Asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz. Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek." diyerek ışıkları açıp kapama eylemi için çağrıda bulundu.

Özel'in çağrısına göre bugün (9 Temmuz) 21.00'da vatandaşlar evlerinde ışıklarını kapatıp açacak.

BUGÜN IŞIKLAR NEDEN AÇILIP KAPANIYOR?

Grup toplantısında konuşan Özel, "Enflasyon zammı istedi, emekliye en az asgari ücret verilmeli dediler. Biz sendikaları zaman zaman eleştirdik ama bugün verilmeyen enflasyon zammını ve emekliye bir asgari ücreti talep eden DİSK, TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ'in tüm genel başkanlarına teşekkür ediyorum." sözlerini söylerken vatandaşı 21.00'da ışıkları açıp kapatmaya çağırdı.

"Asgari ücretin 25 bin lira olmasını bekliyoruz, istiyoruz. Bu mücadelenin sonuna kadar arkasındayız.

Türkiye bu akşam saat 9'da ayağa kalk! Evlerinde yanan ışıkları eğer zam istiyorsan, emekliye zam istiyorsan, asgari ücrete zam istiyorsan; fındığa, darıya, narenciyeye fiyat istiyorsan, asgari ücret artsın diyorsan bu akşam 21.00'de başlıyoruz.

Işıkları yakın, kapatın! Uzaydan görülecek. Zam isteyenler bizimle olsun." diyerek konuşmasını tamamladı.