Bursa’da yaklaşık 70 yıldır hizmet veren ve önünde uzun kuyruklar oluşan Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu’nun çiğ cantık harcında ‘tek tırnaklı’ eti tespit edildi. Tarım ve Orman Bakanlığının taklit ve tağşiş listesiyle gündeme gelen olay büyük yankı uyandırırken, işletmenin üçüncü kuşak temsilcisi Mete Pideci’den konuyla ilgili bir açıklama geldi.

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Tarım ve Orman Bakanlığının yayımladığı taklit ve tağşiş yapılan gıdalar listesinde yer alan Bursa'nın köklü cantık işletmelerinden Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu'nun üçüncü kuşak temsilcisi Mete Pideci, kamuoyunda yer alan haberlerin ardından açıklama yaptı. 1958 yılında kurulan ve yaklaşık 70 yıldır Kayhan Çarşısı'nda hizmet veren işletme adına açıklama yapan Mete Pideci, kullandıkları etleri kayıtlı ve faturalı tedarikçilerden temin ettiklerini ifade etti.

At ve eşek eti tespit edilmişti! 70 yıllık ünlü pideci sessizliğini bozdu

"İLK GÜNDEN İTİRAZ ETTİK"

Tarım ve Orman Bakanlığının açıkladığı raporda yer alan tespite ilişkin ciddi itirazları bulunduğunu belirten Pideci, "Haberlerde yer alan tespite ilk günden itibaren itiraz ettik. Numune ve laboratuvar sürecine ilişkin ciddi itirazlarımız bulunuyor. Hukuki süreç halen devam ediyor" dedi.

At ve eşek eti tespit edilmişti! 70 yıllık ünlü pideci sessizliğini bozdu

EVCİ PİDELERE AYRI MALZEME KULLANILACAK

Açıklamasında işletme bünyesinde uygulanan bazı süreçleri yeniden değerlendirdiklerini de kaydeden Pideci, Bursa'nın eski fırıncılık geleneklerinden biri olan vatandaşların evlerinde hazırladıkları kıyma harçlarını fırına getirerek cantık pişirtme uygulamasını sürdürmek istediklerini belirtti.

Ancak olabilecek bulaş risklerini göz ardı etmelerinin mümkün olmadığını vurgulayan Pideci, "Fırınımıza giren her ürünün, kaynağı ne olursa olsun en sıkı kontrol ve hijyen şartları içerisinde işleme alınması bizim sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.

Bu çerçevede işletmede yeni hijyen uygulamalarının hayata geçirileceğini açıklayan Pideci, dışarıdan getirilen harçlar için ayrı tezgâh ve ekipman kullanılacağını, ürünlerin uygun kaplarda muhafaza edileceğini, gerekli alanlarda tek kullanımlık malzemelerin tercih edileceğini ve her kullanım sonrasında ilgili alanlarla ekipmanların detaylı şekilde temizleneceğini bildirdi.

At ve eşek eti tespit edilmişti! 70 yıllık ünlü pideci sessizliğini bozdu

"MESELE SADECE BUGÜN DEĞİL"

Yaşanan sürecin yalnızca ticari bir konu olmadığını savunan Mete Pideci, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

"Çünkü bizim için mesele sadece bugün değildir. 70 yıllık bir emeğin, bir aile adının ve sizlerin bize duyduğu güvenin söz konusu olduğu bir durumdur. Bizi yıllardır tanıyan, ailemizi bilen ve bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Biz bu sürecin takipçisi olacağız. Sonuna kadar yasal haklarımızı arayacağız. Ve en önemlisi, sizlerin güvenini yeniden kazanmak için değil, o güveni hiç kaybetmemek için çalışmaya devam edeceğiz."

1958 yılında Necmeddin Pideci tarafından kurulan Acı Dayı Pide ve Cantık Salonu, Bursa'nın köklü cantık işletmeleri arasında yer alıyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MESUT ŞAHİN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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