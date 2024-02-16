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    • Haberler > Ekonomi > ATM'lerden ücretsiz nakit çekim limiti yükseltildi

    ATM'lerden ücretsiz nakit çekim limiti yükseltildi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    ATM&#039;lerden ücretsiz nakit çekim limiti yükseltildi
    ATM, Nakit Çekim, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bankalar, ATM'lerden yapılan nakit çekim miktarlarında artışa gitti. Normalde 5 bin lira olarak uygulanan limit, 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankalar ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar çıkardı.

    Bankalar, mevduat sahiplerini yakından ilgilendiren bir düzenlemeye gitti. Buna göre ATM'lerden yapılan ücretsiz nakit çekim limitleri yükseltildi. 

    RAKAM 15 BİN LİRAYA KADAR ÇIKTI 

    Normalde 5 bin lira olarak uygulanan limit, 10 bin liraya çıkarıldı. Bazı bankalar ise ATM'lerden ücretsiz nakit çekim limitini 15 bin liraya kadar yükseltti. 

    KAREKODLA ÇEKİMLERDE DE UYGULANACAK 

    Karekodla ücretsiz hesaptan nakit çekimlerde de yeni limitler uygulanacak ve 10-15 bin lira bankanın limitlerine göre çekim yapılabilecek.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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