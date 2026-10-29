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Ekonomi

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

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Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti
Başlık ResmiAvrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde istifa etti

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, istifa etti. Lagarde, 7 Şubat 2027 tarihinde görevinden ayrılacağını açıkladı.

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Mesut Şahin
MESUT ŞAHİN

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, sürpriz bir karara imza attı. Lagarde, istifa ettiğini duyurdu.

7 ŞUBAT'TA GÖREVİ BIRAKACAK

Sosyal meyda hesabından açıklama yapan Lagarde, "Az önce meslektaşlarıma, ECB Başkanlığı görevinden 7 Şubat 2027 tarihinde ayrılacağımı bildirdim." dedi.

Görevini yaklaşık 7 yıldır sürdürdüğünü hatırlatan Lagarde, “Bu kuruma hizmet etmek benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. Son 7 yıldaki bu yolculukta bana destek olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Lagarde, sosyal medya üzerinden yayımladığı video mesajında da ECB’den ayrılırken görevini iyi yaptığına dair bir his taşıdığını ve geleceğe hazır bir kurum bıraktığını ifade etti.

GÖREV SÜRESİ EKİM 2027’DE SONA ERECEKTİ

Kasım 2019’da ECB Başkanlığı görevini devralan Lagarde’ın normal görev süresinin Ekim 2027 sonunda bitmesi bekleniyordu. Erken ayrılık kararıyla birlikte Lagarde, görevini yaklaşık 9 ay önce bırakacak.

ECB tarafından yapılan açıklamada, Lagarde’ın halefinin Avrupa Birliği Antlaşması’nda belirtilen süreç doğrultusunda Avrupa Konseyi tarafından atanacağı bildirildi.

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