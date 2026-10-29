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Ekonomi

5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor

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5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor
Başlık Resmi5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor

Kamuda çalışan milyonlarca personelin ücret sisteminin yeniden düzenlenmesi planlanıyor. Yeni model kapsamında maaşların, yapılan işin zorluk derecesi ile görevlinin yetki ve sorumluluk düzeyi esas alınarak yeniden yapılandırılması hedefleniyor. Ayrıca farklı istihdam statülerine göre değişen ücret yapısının sadeleştirilmesi öngörülüyor.

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2027 Yıllık Programı'nda yer alan bilgilere göre, kamu kurumlarında toplam 5 milyon 400 bin personel istihdam ediliyor. Bu çalışanların 3 milyon 582 bini kadrolu personelden oluşuyor. Kamuda ayrıca 1 milyon 267 binden fazla işçi ve yaklaşık 420 bin sözleşmeli personel bulunuyor. Diğer istihdam statülerindeki çalışanların sayısı ise 148 bin civarında.

Kamu çalışanlarının ücretleri, kadrolu, sözleşmeli veya işçi statüsünde olmalarına göre farklı mevzuat ve ödeme kuralları çerçevesinde belirleniyor. Yeni düzenlemeyle bu farklılıkların analiz edilmesi ve daha sade bir ücret sisteminin oluşturulması amaçlanıyor.

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ÜCRETLERDE GÖREV VE SORUMLULUK ÖLÇÜTÜ ÖNE ÇIKACAK

Kamu personel mevzuatının, çalışanların statüleri ve sınıflandırma kriterleri dikkate alınarak geliştirilmesi öngörülüyor. TRT Haber'in aktardığına göre, ücret sisteminin sadeleştirilmesi ve maaş düzeylerinin görev ile sorumluluk esasına göre yeniden yapılandırılması planlanıyor.

Çalışma kapsamında farklı statülerde istihdam edilen kamu personelinin mevcut ücret sistemleri incelenecek. Unvanların yanı sıra yetki ve sorumluluk seviyeleri de değerlendirmeye alınarak yeni bir ücret modeli hazırlanacak.

5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor
Başlık Resmi5 milyondan fazla kişiyi ilgilendiriyor! Kamu personelinin maaş sistemi değişiyor

KARİYER MESLEKLER İÇİN DE DÜZENLEME YAPILACAK

Programda kariyer meslek personeline yönelik mevzuat çalışması da yer alıyor. Bu çerçevede söz konusu personelin görev alanları, atanma süreçleri ve meslekte yükselme şartlarının düzenlenmesi planlanıyor.

Düzenlemeyle yetişmiş ve nitelikli personelin kamu kurumlarında istihdamının sürdürülmesi hedefleniyor.

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ÇALIŞMALARI DÖRT KURUM YÜRÜTECEK

Kamu personelinin ücret sistemine yönelik çalışmalarda Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji ve Bütçe Başkanlığı görev alacak.

Öte yandan, planlanan değişikliğin hangi çalışan gruplarını ne ölçüde etkileyeceği, maaşlarda artış veya farklılaşma olup olmayacağı ve yeni sistemin ne zaman uygulanacağı konusunda henüz kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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