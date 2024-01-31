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    • Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    Avrupa’da refah seviyesi hızla düşüyor. Asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan cüzi zamlar ülke vatandaşlarının tepkisini çekiyor. Özellikle kira fiyatları ve temel gıda ürünlerinde yaşanan artışlar geçim sıkıntısı oluşturuyor. Bu sebeple, ülke meydanlarında sıkça protesto gösterileri yapılıyor.

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Avrupa&#039;da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye
    AVRUPA, İngiltere, Kira, Emekli Maaşı, Dünya Ekonomisi, Haber

    Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    KAAN ZENGİNLİ'NİN HABERİ - Avrupa’da hayat şartları her geçen gün daha da zorlaşıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un 2022 ağustosunda  söylediği ve “Bolluğun sonuna geldik. Yıllardır bolluk olarak görünen dönemin sonunu yaşıyoruz; ucuz, hiç bitmeyecek gibi olan ürünlerin, teknolojik bolluğun, toprağın, hammaddenin, suyun” diye özetlediği dönem, şu anda tam da Avrupa’nın yaşadıklarını özetler nitelikte. Pandemi ile başlayan ekonomik kriz, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yükselen gıda ve enerji fiyatları ile devam ediyor. Ücretler sınırlı artarken resmî enflasyonla halkın  cebine yansıyan örtüşmüyor. Fransa’da kira fiyatları son 1 yılda yüzde 45, Almanya’da ise yüzde 32 arttı. Tablo, İngiltere ve İtalya’da da aynı. Asgari ücret ve ortalama ücret alan bir çalışan, ücretinin yüzde 50-60’ını kiraya Veriyor.  Ayrıca enerji, ulaşım, temel gıda, sağlık ve eğitime gelen zamlar nedeniyle yüz binlerce kişi sokaklarda hükûmetleri protesto ediyor. Yapılan araştırmalarda Avrupalıların son yıllarda en büyük tedirginliğinin ‘hayat pahalılığı’ olduğu belirtiliyor. Anketlerde vatandaşların ‘dolçe vita’ yani tatlı hayattan acı reçeteye geçtiği ortaya çıkarken, birçok Avrupalının öğün eksilttiği, harcamasını kıstığı, birikim yapamadığı ifade ediliyor. 

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    EMEKLİYE 842 AVRO MAAŞ!

    Fransa’da yeni asgari ücret 1.766 avro olarak açıklandı. Ortalama bir çalışan ise 2.000-2.500 avro maaş alıyor. Ülkede çalışanların çoğunluğu asgari ücret ve bir seviye üstünde kazanıyor. Emekli maaşları ise beklenenin altında zamlandı Bir Fransız emeklisi ayda 842 avro alıyor. Ülkede 17 milyon emekli bulunuyor.

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    GERÇEK ENFLASYON FARKLI

    Fransa Konut Bakanlığı 2 hafta önce bir araştırma yayınladı. Ülke genelinde 120 metrekare dairelerin ortalama kira bedelinin 1.125 avro olduğunu belirtti. Paris’te ise kira fiyatları ortalama 3. 968 avro. Şehirden uzak tek odalı dairelerin aylık kirası ise 600-800 avrodan başlıyor. Ülkede enflasyon yüzde 5.5 olarak açıklansa da Fransızlar bu rakamları gerçekçi bulmuyor. Hayat pahalılığının bu rakamların çok üzerinde olduğunu düşünüyorlar. Resmî açıklamalara göre ülkede gıda fiyatları yüzde 24 arttı ama marketlerdeki temel gıdalardaki fiyat artışları yüzde 40-50’yi buluyor.

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    ARDI ARDINA ZAM GELİYOR

    Ülkede elektriğe 2 yılda yüzde 44 zam geldi. Bir Fransız ayda 100 avro ile 200 avro arasında elektrik faturası ödüyor. Diğer giderlerle birlikte 4 kişilik bir ailenin fatura gideri 500 ile 700 avro arasında değişiyor. Ulaşım, eğitim ve sağlık alanlarında da zamlar ardı ardına yapıldı. Fransızlar ekonomik krizden Cumhurbaşkanı Macron’u sorumlu tutuyor. Çiftçiler ve işçiler neredeyse her gün protesto gösterisinde.

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    AVRUPALI İŞÇİ DE ÇİFTÇİ DE EYLEMDE

    İtalya, Fransa, Almanya ve İngiltere… Avrupa’da giderek artan sıradan bir görüntü. İşçiler de çiftçiler de protesto gösterileri yapıyor. Çiftçi “Üretemiyoruz”, işçiler de “Geçinemiyoruz” diye isyan ediyor.

    KİRA FİYATLARI UÇTU

    Aynı tablo Almanya için de geçerli… Ülkede enflasyon yüzde 5,9, ancak hayat pahalılığı bu rakamları teyit etmiyor. Kira fiyatları son 1 yılda yüzde 32 arttı. Ortalama alındığında 4 kişilik bir ailenin oturacağı daire (120 m2) 1.800 avro… Bekârlar için küçük daireler ise 1.000 avrodan başlıyor. Berlin’de ise fiyatlar 2 bin avroyu geçiyor.

    ASGARİ ÜCRETE 41 CENT ZAM

    Ülkede asgari ücrete yeni zam yapıldı. Normalde saat başı 12 avro olan asgari ücrete sadece 41 cent artış yapıldı. Saatlik çalışma ücreti 12 avro 41 cent oldu. Asgari ücret 1.850 avro olurken, ortalama bir çalışan ise 2.000- 3.000 avro arasında kazanabiliyor. Almanya’da da zamlar nedeniyle halkın protestoları var. Ülkede temel gıda fiyatları da her geçen gün artıyor. 

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    ÖĞÜN AZALTIYORLAR

    Avrupa Parlamentosu’nun yaptığı Eurobarometer anketine göre, AB vatandaşlarının yüzde 93’ü hayat pahalılığını en büyük endişe kaynağı olarak görüyor. Ipsos tarafından yapılan ankete katılan 10 bin kişinin yüzde 29’u beklenmedik bir harcamanın dengelerini bozabileceğini ifade ediyor. ‘Tatlı hayat’ın bittiğini gösteren ve son üç yılda alım gücünün azaldığına işaret eden çalışma, çoğunluğun öğün atlamak ve zorlu finansal seçimler yapmak zorunda kaldığını ortaya koyuyor. 

    BREXIT YARAMADI

    İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmasının (Brexit) üzerinden geçen dört yılda İngiltere’de en büyük etki ekonomik alanda görüldü. Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu yaptığı araştırmada, 2019-2023’teki gıda enflasyonunun üçte birinin sebebinin Brexit olduğunu ortaya koydu. Brexit’in market alışverişine yansımasının 7 milyar sterlin olduğu bilgisi de rapora yansıdı. İngiltere merkezli Ulusal Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsünün Kasım 2023’te açıkladığı tahminlere göre, Brexit sonrası İngiltere’nin Gayrisafi Yurt İçi Hasılası yüzde 2 ila 3 düştü. Ülkede mevcut enflasyon yüzde 4 olarak açıklandı. Ancak bu oran 2021-2022 yılında yüzde 14’lere kadar çıkmıştı. İngiltere’de kiralık konut fiyatları son 1 yıl içinde yüzde 20 artış gösterirken asgari ücret 1.600-1.800 pound civarında seyrediyor.

    Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye

    EVSİZ SAYISI HIZLA ARTIYOR

    Avrupa ve ABD’de evsizlerin sayısı da hızla artıyor. Sadece Avrupa’da 590 bin evsiz var. Amerika’da ise bu sayı 650 bini buluyor.

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    AVRUPAİngiltereKiraEmekli MaaşıDünya Ekonomisi
    Haberler > Ekonomi > Avrupa'da yaşamak zorlaşıyor, tatlı hayattan acı reçeteye
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