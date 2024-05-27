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Aydın'daki kurbanlıkların fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar?

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Kurban Bayramı, Aydın, Hayvan Pazarı, Haber

Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kurban Bayramı için geri sayım başlarken, Aydın'da kurbanlıklar pazarlara getirildi. Dalama Hayvan Pazarı'ndaki küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların fiyatı satıcılar tarafından belirlendi.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala, Türkiye'nin en fazla büyükbaş hayvan varlığına sahip illerinin başında gelen Aydın'da hayvan pazarları hareketlendi. Hayvan sayısının oldukça fazla olduğu pazarda, et fiyatlarındaki düşüş nedeniyle kurbanlık fiyatlarında düşüş olduğu belirtildi.

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Dalama Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarı sabaha karşı kapılarını açıyor. İlin değişik yerlerinden ve çevre illerden gelen çok sayıda hayvan alıcı ve satıcısının buluştuğu Dalama Hayvan Pazarı'nda Kurban Bayramı'nın yaklaşması nedeniyle iğne atsan yere düşmez görüntüler oluştu.

Aydın'daki kurbanlıkların fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar? - 1. Resim

FİYATLAR DÜŞTÜ MÜ?

Et fiyatlarındaki düşüş ve ithal gelecek hayvanlardan dolayı fiyatların düştüğünü ve bu yıl kurbanlık hayvan sayısının fazla olduğunu belirten bölgedeki hayvancılardan Sadullah Tabaş, kimsenin kurbanlık alımı için endişe etmemesini herkese yetecek kadar kurbanlık hayvan bulunduğunu belirtti.

Bu hafta hayvan başına fiyatlarda yaklaşık 5 bin TL gibi bir düşüş olduğunu belirten Sadullah Tabaş, "Pazarda gerileme yaşandı ve fiyatlar düştü. Bunun sebebi de ithal hayvan geliyormuş ona bağlıyorlar. Şu anda herhangi bir kurbanlık sıkıntısı yok. Fiyatlar; danada karkas 340 TL, ineklerde ise 290 TL olarak uygulanıyor şu anda" diye konuştu.

Küçükbaşlarda 14 bin TL ile 28-30 bin TL büyük başlarda ise 60 bin TL ile 700 bin TL arasında değişen fiyatlarla Aydın'da kurbanlıklar satışa sunuldu.

Aydın'daki kurbanlıkların fiyatları belli oldu! Küçükbaş ve büyükbaşlar ne kadar? - 2. Resim

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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