BAE'nin en büyük bankası talip oldu! Koç Holding, Yapı Kredi'yi satıyor mu?

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank, Koç Holding bünyesinde Yapı Kredi bankasından hisse almak için harekete geçti. İki banka arasında görüşmeler sürüyor. Koç Holding'ten konuya ilişkin yapılan açıklamada, somut bir gelişme olursa gerekli açıklamaların yapılacağı ancak şu an için açıklama yapılacak bir durum olmadığı belirtildi.

Koç Holding bünyesinde yer alan Türkiye'nin önde gelen bankalarından Yapı Kredi'ye Körfez'den talip çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli First Abu Dhabi Bank (FAB), Yapı Kredi'den hisse almak istiyor. İki banka arasındaki görüşmeler henüz erken aşamada.

BAŞKA BANKALARLA DA GÖRÜŞÜLÜYOR

Bloomberg'e konuşan kaynaklar BAE’nin en büyük bankası FAB’ın Türkiye’de birden fazla bankanın sahipleriyle görüşme yaptığını belirtti. FAB, Yapı Kredi ve Koç Holding konuya ilişkin Bloomberg'e yorum yapmadı.

KOÇ HOLDİNG'TEN AÇIKLAMA

Konu hakkında Koç Holding'ten KAP'a açıklama geldi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Basın-yayın organlarında, Ortadoğu'da faaliyet gösteren bir bankanın, bağlı ortaklığımız Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKB) dahil Türkiye'de faaliyet gösteren bir banka satın alınmasına yönelik çalışmalarda bulunduğu, bu kapsamda YKB'de potansiyel hisse alımı için görüşmelerin yapıldığı yönünde haberler çıkmıştır.

Holding şirketi olarak portföyümüz ile ilgili gündeme gelebilecek alternatiflerin değerlendirilmesine yönelik çalışma ve görüşmeler her zaman yapılabilmekte olup, bu değerlendirmeler sonucunda somut kararlar alınması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 Özel Durumlar Tebliği'ne göre gerekli açıklamalar yapılmaktadır.

Bu kapsamda, medyaya yansıyan konuyla ilgili olarak Tebliğ kapsamında kamuya açıklama yapılmasını gerektirecek nitelikte herhangi bir gelişme bulunmamakta olup, işbu açıklama yatırımcılarımızdan gelen sorular üzerine yapılmıştır."

TÜRK BANKALARA YÖNELDİLER

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, haziran ayında Körfez ülkelerine bir dizi ziyarette bulunmuştu. Bu ziyaretin ardından BAE'li bankaların Türk bankalarına ilgisi artmıştı.

FAB, Türkiye’deki varlıklarla ilgilenen son BAE’li banka oldu. Daha önce Dubai Islamic Bank, TOM Group’tan yüzde 20 hisse alacağını açıklamıştı.

TÜRKİYE'NİN NÜFUSU POTANSİYAL OAZAR OLARAK GÖRÜLÜYOR

Körfez bankaları Türkiye’yi coğrafi yakınlığı, bankacılık sistemine aşinalığı ve 85 milyondan fazla nüfusu sebebiyle büyüme için potansiyel pazar olarak görüyor. BAE’de 54 banka 9,5 milyonluk ülkeye hizmet ediyor.

Dubai merkezli Emirates NBD 2019’da Denizbank’ı 2,8 milyar dolara satın almıştı. Suudi ve Kuveytli bankalar Türkiye’de uzun süredir bulunuyor. Suudi Arabistan’ın en büyük bankası National Commercial Bank Türkiye Finans Katılım Bankası’nın 2007’de 1,08 milyar dolara satın almıştı. Kuwait Finance House ise 1989’da Türkiye’de tamamına sahip olduğu Kuveyt Türk Katılım Bankası’nı kurmuştu.