BağKur'luların emeklilik için prim gün sayısı düşürülecek mi? Bakan Işıkhan müjdeyi verdi 

17 Ocak 2024 12:28 - Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2024 12:30

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, SSK ve Bağkur emekli aylıklarına yapılan iyileştirmelerin çok anlamlı olacağını belirten Işıkhan, "Çok güzel bir yıla girdik." diye konuştu.

"O SÖZ MUTLAKA YERİNE GELECEK"

Bağkur'luların emekli olabilmeleri için doldurmaları gereken prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e düşürülmesine ilişkin bir soruya Işıkhan, "Onu Orta Vadeli Plan'da hayata geçireceğiz, sıkıntı yok. O söz mutlaka yerine gelecek ama bütçe disiplininden de çok uzaklaşmamamız gerekiyor. Kadınlara prim desteğini de gündemimize alacağız tabii ki." yanıtını verdi.

EV KADINLARINA EMEKLİLİK İMKANI GELİYOR

Ev kadınlarına verilecek prim desteğiyle ilgili takvimin nasıl işleyeceği sorusu üzerine Işıkhan, "Gündemimizde var, orta vadede madde madde ele alacağız. Tamamen bütçe disiplinine bağlı. Enflasyon hedefimizi tutturduk, refah artışını da gerçekleştirmiş olacağız. Refahta artış olduktan sonra her şey daha da iyi olacak." ifadesini kullandı.