Bakan Bayraktar güzel haberi verdi: 218 personel alacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabı üzerinden Eti Maden'in bu yıl Eskişehir ve Balıkesir'deki işletmelerde istihdam edilmek üzere personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Bayraktar'ın açıklamasına göre; 218 memur ve işçi alımı yapılacak.

Türkiye'nin üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğu bor madenini ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağı ile çalışmaların devam edildiğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten, Eti Maden'in bu yıl Eskişehir ve Balıkesir'deki işletmelerde istihdam edilmek üzere personel alımı duyurusuna ilişkin paylaşımda bulundu.

218 MEMUR VE İŞÇİ ALINACAK

Katma değerli madencilik anlayışıyla Türkiye'yi bu alanda net ihracatçı konuma getirmek için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Bayraktar, "Bu anlayışla üretim, satış ve rezervde dünyada ilk sırada olduğumuz bor madenlerimizi ekonomiye kazandırmak için Eti Maden bünyesinde nitelikli insan kaynağımız ile oluşturduğumuz tesislerde uç ürün haline getiriyoruz. Türkiye Yüzyılı'nı madenin de yüzyılı yapma hedefimizde, bor işletmelerimizde bizlerle omuz omuza çalışacak olan yeni yol arkadaşlarımızı şimdiden tebrik ediyorum" dedi.

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, sürekli işçi ve memur istihdamı kapsamında İŞKUR ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden personel alacak. Eskişehir'deki Kırka Bor İşletme Müdürlüğü'ne 162, Balıkesir'deki Bigadiç ve Bandırma İşletme Müdürlüğü'ne de 56 olmak üzere toplam 218 işçi alınacak.