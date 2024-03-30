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Korkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmış

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Korkunç cinayeti itiraf etti! Önce öldürmüş sonra da yakmış

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bahçelievler'de yanan işyerinde bulunan ve önceden öldürüldüğü tespit edilen cinayetle ilgili gözaltına alınan şahsın ifadesi ortaya çıktı. Şahsın; annesine sarkıntılık etmesi üzerine şahsı öldürdüğünü ardından yakmaya çalıştığını söylediği öğrenildi. 

27 Mart günü Bahçelievler'de Kocasinan Merkez Mahallesi’nde hurda deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıkmıştı. Yanan işyerine müdahale eden ekipler içeride elleri arkadan bağlanmış baş ve el kısımlarında kesikler olduğu görülen bir erkek cesedi bulmuştu.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Konuya ilişkin yapılan çalışmalar çerçevesinde, iş yerinin Batın D. isimli şahıs tarafından işletildiği, şahıs ile yapılan görüşmede, iş yerinde annesi Hasret D. ile birlikte bulundukları sırada maktul Mustafa Bayraktar'ın iş yerine geldiğini annesine sarkıntılık yaptığını kendisinin de Bayraktar'ı yaralayarak öldürdüğünü daha sonra cesedi yakmaya çalıştığını itiraf etti.

3 KİŞİ GÖZALTINDA

Devam eden çalışmalar ve incelenen güvenlik kamerası görüntülerinden, bahse konu olay yeri adrese bir araç ile maktul Mustafa Bayraktar'ın geldiği, aracı maktul şahsın kullandığı, aracın tescil sahibinin Emircan K. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Hasret D. ve Emircan K. isimli şahıslar da gözaltına alındı. Toplam 3 şüpheli şahıs ile ilgili gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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