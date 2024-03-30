Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı
Dünya Haberleri / Türkiye Gazetesi
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Saatler sonra saldırgan yakalanırken tüm rehinelerin serbest kaldığı açıklandı.
- SALDIRGAN GÖZALTINDA
- 3 REHİNE SERBEST
- "TERÖR AMAÇLI DEĞİL"
- TREN SEFERLERİ DURDURULDU
- 150 EV TAHLİYE EDİLDİ
30.03.2024 14:53
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Hollanda polisi, ülkenin doğusunda bulunan Ede'de bir kafede yaşanan rehine krizinde, tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına gözaltına alındığını açıkladı.
30.03.2024 13:52
🔴3 REHİNE SERBEST
Hollanda polisi, ülkenin doğusunda bulunan Ede'de bir kafede yaşanan rehine krizinde, rehinelerden 3’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.
30.03.2024 13:51
🔴"TERÖR AMAÇLI DEĞİL"
Hollanda polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Ede şehrindeki bir kafedekilerin rehin alındığını ve olayın terör amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.
30.03.2024 13:15
🔴TREN SEFERLERİ DURDURULDU
Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.
30.03.2024 13:06
🔴150 EV TAHLİYE EDİLDİ
Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı
30.03.2024 12:45
🔴KAFEDE REHİNE KRİZİ
Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi