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Haberler > Dünya > Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı
CANLI ANLATIM

Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişiyi rehin alan saldırgan yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişi rehin alındı. Saatler sonra saldırgan yakalanırken tüm rehinelerin serbest kaldığı açıklandı.

Canlı Anlatım Özeti
  • SALDIRGAN GÖZALTINDA
  • 3 REHİNE SERBEST
  • "TERÖR AMAÇLI DEĞİL"
  • TREN SEFERLERİ DURDURULDU
  • 150 EV TAHLİYE EDİLDİ

30.03.2024 14:53

SALDIRGAN GÖZALTINDA

Hollanda polisi, ülkenin doğusunda bulunan Ede'de bir kafede yaşanan rehine krizinde, tüm rehinelerin serbest bırakıldığını ve 1 kişinin de gözaltına gözaltına alındığını açıkladı.

30.03.2024 13:52

🔴3 REHİNE SERBEST

Hollanda polisi, ülkenin doğusunda bulunan Ede'de bir kafede yaşanan rehine krizinde, rehinelerden 3’ünün serbest bırakıldığını açıkladı.

30.03.2024 13:51

🔴"TERÖR AMAÇLI DEĞİL"

Hollanda polisi, X'ten yaptığı açıklamada, Ede şehrindeki bir kafedekilerin rehin alındığını ve olayın terör amaçlı gerçekleştirilmediğini belirtti.

Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişi rehin alındı - 1. Resim

30.03.2024 13:15

🔴TREN SEFERLERİ DURDURULDU

Bölge halkına olay yerinden uzak durması çağrısı yapan polis, bölgedeki tren seferlerinin de durdurulduğunu açıkladı.

30.03.2024 13:06

🔴150 EV TAHLİYE EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis, bölgede bulunan 150 evi tahliye etti. Hollanda polisi olayın terör bağlantısı olduğuna dair bir işaret bulunmadığını açıkladı

Hollanda'da hareketli saatler! Çok sayıda kişi rehin alındı - 2. Resim

30.03.2024 12:45

🔴KAFEDE REHİNE KRİZİ

Hollanda'nın doğusunda bulunan Ede'de bir kafede çok sayıda kişinin rehin alındığı bildirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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