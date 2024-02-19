Bakan Göktaş duyurdu: 8 bin sözleşmeli personel daha alınacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi töreninde açıklamalarda bulundu. Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, engellilerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi törenine katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan Göktaş, "Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz. Deprem bölgesine 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz" dedi.

TEK SEFERDE ALINAN EN YÜKSEK PERSONEL SAYISI

Bakan Göktaş, konuşmasında şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın imzaladığı kararname ile şimdiye kadar Bakanlığımıza bir seferde alacağımız en yüksek personel alımını gerçekleştireceğiz.

Deprem bölgesine daha fazla destek sağlamak ve hizmetlerimizin kalitesini artırmak için yakın zamanda 8 bin sözleşmeli personel daha alacak, büyük ailemizi daha da genişleteceğiz.

Alımla ilgili detayları yakın zamanda paylaşacağız, şimdiden hayırlı olsun demek istiyorum."