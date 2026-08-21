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Ekonomi

Bakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı

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Bakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı
Fotoğraf Başlığı Bakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı

Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bugüne kadar 204 bin 678 gence 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlandı. Fondan yararlanan çiftlerin 18 bin 191 çocuğu dünyaya geldi.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu’na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Bakan Göktaş, aile kurumunu güçlendirmek ve gençleri sosyal risklere karşı korumak amacıyla hayata geçirilen Aile ve Gençlik Fonu'nun, Türkiye’nin yer altı zenginliklerinden elde edilen gelirlerle finanse edildiğini hatırlatarak, "Bu kaynakla gençlerimizin geleceğine yatırım yapıyoruz. 81 ilde yürüttüğümüz bu projeyle aile birliğini güçlendirmeyi hedefliyoruz. Gençlerimiz başvurularını ailegenclikfonu.aile.gov.tr web sitesi veya e-Devlet üzerinden yapabilirler" dedi.
Fondan daha fazla genç çiftin faydalanması için ocak ayında kredi miktarını güncellediklerini belirten Göktaş, "Fona başvuran çiftlerden ikisinin de 18-25 yaş arasında olması halinde 250 bin lira, 26-29 yaş aralığında olmaları durumunda ise 200 bin liralık destek sağlıyoruz. Başvurusu onaylanan çiftlerimize kredi desteğini 48 ay vadeli ve 2 yıl geri ödemesiz şekilde veriyoruz" ifadelerini kullandı.

Fondan yararlanmak için gereken gelir şartını da yükselttiklerini hatırlatan Bakan Göktaş, bu kapsamda gelir durumu değerlendirmesinde son 6 ay gelirine ilişkin başvuru şartını asgari ücretin 2,3 katından 2,5 katına çıkardıklarını bildirdi.

Bakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı
Başlık ResmiBakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı

Bakan Göktaş, ayrıca 48 ay içinde çocuk sahibi olan genç çiftlerin geri ödemelerini ise ilk çocuk için 12 ay hibe ederek, kalan borçlarını ise 12 ay ertelediklerini belirterek, "Erteleme süreci ile birlikte 60 aya uzayan vade süresi içerisinde ikinci çocuk sahibi olunması halinde kalan borcun tamamını hibe ediyoruz. Fon kapsamında bugüne kadar tek çocuk sahibi olan 17 bin 853 çift erteleme hakkı kazandı. İki ve üzeri çocuk sahibi olan 302 çift ise borcunun tamamının hibe edilmesi hakkından yararlandı. Fon kapsamında desteklediğimiz 17 bin 885 çiftimizin, 18 bin 191 çocuğu dünyaya geldi. Bu, desteğimizin en güzel sonucudur" değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı
Başlık ResmiBakan Göktaş açıkladı! Ağustos ayında genç çiftlere 2 milyar 180 milyon lira ödeme yapıldı

18 MİLYAR 974 MİLYON LİRA KREDİ DESTEĞİ SAĞLAMIŞ OLDUK

Gençlerin sağlam temeller üzerinde aile kurmalarını hedeflediklerini söyleyen Bakan Göktaş, şunları kaydetti:
"2024 yılında pilot illerde hayata geçirdiğimiz ve 2025 yılında Türkiye geneline yaygınlaştırdığımız Aile ve Gençlik Fonu’na yapılan başvurular 301 bin 623’e ulaştı. Bu ay 19 bin 166 gencimize 2 milyar 180 milyon liralık ödeme gerçekleştirdik. Böylece evlilik yolundaki 204 bin 678 gencimize 18 milyar 974 milyon lira kredi desteği sağlamış olduk. Maddi desteğin yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle de bugüne kadar 249 bin 86 gencimizin yanında olduk."

Editör : EMİNE GÜL KARAKAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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