Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Left
Lamba

HAYIRLI RAMAZANLAR

__:__:__
Lamba
Right
Haberler > Ekonomi > Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! İşte emekli promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih

Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! İşte emekli promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Bakan Işıkhan müjdeyi verdi! İşte emekli promosyonlarının hesaplara yatacağı tarih

Ekonomi Haberleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, aylık miktarına göre 8 ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükseltilen kamu bankalarındaki emekli aylığı promosyonlarına ilişkin güncelleme başvurularının pazartesi itibarıyla alınacağını duyurdu.

Milyonlarca emeklinin beklediği 'promosyon'lara ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan haber geldi. 

Bakan Işıkhan, kamu bankalarından aylık alan emeklilerin promosyon ödemelerine ilişkin, 28 Mart itibarıyla başvuru süreci tamamlanan emeklilerin promosyonlarının hesaplarına yatırılmaya başlanacağını bildirdi. 

Bakan Işıkhan, açıklamada şunları kaydetti;

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi; Emekliler Yılı kapsamında, bankalarla yeni bir emekli aylığı promosyon güncellemesi sürecini başlattık. Biliyorsunuz, Sosyal Güvenlik Kurumumuz, emekli aylıkları için ödemeleri bankalar aracılığıyla yapıyor. Emeklilerimiz için getirdiğimiz önemli yeniliklerden bir tanesi de, ilk kez 2017’de uygulamaya aldığımız “Banka Promosyonları” idi. Promosyon düzenlememizle emeklilerimizin belli sürelerle gelir elde etmelerini sağladık.

Malumunuz, bu yılı kıymetli emeklilerimize minnet ve saygımızı ifade etmek, emeklilerimizin gündemimizde olduğunu ve onların hayatlarını her yönden kolaylaştıracak adımları hayata geçirmeye devam edeceğimizi duyurmak adına Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle “Emekliler Yılı” ilan etmiştik.

PROMOSYON MİKTARI YÜKSELDİ

Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumumuzun yürüttüğü çalışmayla ilk olarak; Kamu Bankalarımızda emekli aylığı promosyon ödemelerini yaklaşık 2 katına çıkararak, aylık miktarına göre 8 bin ila 12 bin lira arasında olacak şekilde yükselttik.

TARİH VERİLDİ

Kamu Bankalarımız Pazartesi günü itibarıyla promosyon güncelleme başvurularını almaya başlayacaklar.  28 Mart itibariyle de başvuru süreci tamamlanan emeklilerimizin promosyonları hesaplarına yatırılmaya başlanacak. Diğer bankalarla da, promosyon ödemelerinde artış sağlanması yönündeki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Kısa süre içinde bu konuda da gelişmeleri emeklilerimiz görecek.

Nasıl emeklilerimize dokunacak en iyi ve en yeni uygulamaları bugüne kadar hayata geçirdiysek, bundan sonra da aynı şekilde çalışmalarımıza ve politikalarımıza devam edeceğiz. Emeklilerimize hayırlı olsun.

 

Düzenleyen:  - Ekonomi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İhlas Kuzuluk Termal Otel 4 yıldızlı oldu - Ekonomiİhlas Kuzuluk Termal Otel 4 yıldızlı olduMerkez Bankası rezervleri 1 haftada 2,6 milyar dolar azaldı! İşte kasadaki miktar - EkonomiMerkez Bankası rezervlerinde büyük düşüşFaiz kararı sonrası dolar ve euroda sert düşüş! İşte piyasalarda son durum - EkonomiFaiz kararı sonrası dolar ve eurodan sert düşüş!Faiz artışı devam edecek mi? Karar metninde dikkat çeken ifade  - EkonomiMerkez Bankası faiz artırmaya devam edecek mi?Piyasalar ters köşe oldu! Merkez Bankası'ndan çok sert faiz artışı - EkonomiMerkez Bankası'ndan çok sert faiz artışıİstanbul'un göbeğinde enflasyona meydan okuyan lokanta! 3 çeşit yemek 75 lira - Ekonomiİstanbul'un göbeğinde enflasyona meydan okuyan lokanta!Kıyma 324, kuşbaşı 354 liraya düştü! Kırmızı ette bir Ramazan kampanyası daha - EkonomiKırmızı ette bir Ramazan kampanyası dahaBitcoin’de yükseliş sürecek mi? Bu seviyelere dikkat!  - EkonomiBitcoin’de yükseliş sürecek mi?EPDK'dan 3,7 milyon kişiye müjde! Elektrik aboneliğinde yeni karar - EkonomiElektrik aboneliğinde yeni karar! Artık ücret alınmayacakBireysel Emeklilik Sistemi'nde yeni karar! Kısmi ödeme süreci 1 Temmuz'da başlıyor - EkonomiBES'te kısmi ödeme süreci ertelendi
Sonraki Haber Yükleniyor...