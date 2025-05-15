Bakan Işıkhan'dan 1 milyon 320 bin kişiye istihdam müjdesi

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Mayıs 2025 15:49 - Güncelleme: 15 Mayıs 2025 16:01 - Güncelleme:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Bu yılki hedefi paylaşan Işıkhan, "Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ankara’da düzenlenen Engelli Sivil Toplum Kuruluşları ile Buluşma programında konuştu. Burada istihdama ilişkin önemli mesajlar veren Bakan Işıkhan, 1 milyon 320 bin kişiye iş müjdesi verdi. Işıkhan, "Bu yıl 500 bin kadın, 500 bin genç, 45 bin engelli birey ve 275 bin yükseköğretim mezunu vatandaşımızı istihdama kazandırmayı hedefliyoruz." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Mesut Şahin