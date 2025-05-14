Bakan Işıkhan'dan "Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?" sorusuna cevap

Temmuz ayının yaklaşmasıyla milyonlar asgari ücrete ara zam yapılıp yapılmayacağını merak ederken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan konuyla ilgili dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yılbaşında asgari ücrete yüzde 30 zam yapılmıştı. Net asgari ücret 17 bin 2 liradan 22 bin 104 liraya çıkarılmıştı. O tarihlerde asgari ücrete yapılan zamla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayı için ara zam sinyali vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şayet enflasyon oranında çok ciddi bir sapma olursa tabii ki biz de buna kayıtsız kalmaz, gerekli değerlendirmeleri yaparız." ifadelerini kullanmıştı.

SON AÇIKLAMA BAKAN IŞIKHAN'DAN

Temmuz ayının yaklaşmasıyla asgari ücrete ara zam tartışmaları yeniden başladı. Konuyla ilgili son açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Işıkhan, "Kamu sözleşmelerine odaklandık. Asgari ücrete ara zam konuşmak için erken" ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI'NA DA SORULMUŞTU

Asgari ücrete ara zam sorusu geçtiğimiz hafta TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'a da sorulmuştu. Atalay, ilgili komisyonun yapısı değişmeden asgari ücret pazarlık masasına oturmayacaklarını söylemişti.

Atalay, komisyon yapısı değiştirilmezse ne olacağıyla ilgili soruya "Onu hükümet düşünsün, işverenler düşünsün. Bizim bu günahı bir daha çekmeye halimiz, takatimiz yok. Yasa değişsin, adil bir komisyon olsun varız. DİSK olsun, HAK-İŞ olsun. Sadece TÜRK-İŞ olsun diye bir talebim yok. Benim yetkim yok, oy imkanım yoksa bunun vebalini, günahını ben niye çekeyim?" cevabını vermişti.

Atalay, TÜRK-İŞ'in olmadığı bir komisyonda hükümet ve işverenin birlikte karar alıp alamayacağıyla ilgili soru üzerine, "Alamazlar. Yazılmayan bir kural. Yani alıyorlarsa da alsınlar. Kamuoyunun takdirine." ifadelerini kullanmıştı.