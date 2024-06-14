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Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor

Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentilerindeki iyileşmenin sürdüğünü belirtti. Şimşek, "Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, X sosyal medya hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haziran ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'nden çıkan sonuçları değerlendirdi.

"İYİLEŞME SÜRÜYOR"

Enflasyon beklentilerindeki gerilemeye dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti: "Enflasyon beklentilerindeki iyileşme sürüyor. Programımızla artan güven ve öngörülebilirlik enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisindeki gerileme haziranda da devam etti. 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi yüzde 31,8'e, 24 ay sonrası beklenti yüzde 20,3'e geriledi. Beklentiler hedeflerimize yakınsamaya devam ettikçe dezenflasyon sürecimiz daha da hızlanacaktır."

Düzenleyen:  - Ekonomi
Kaynak: Anadolu Ajansı
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