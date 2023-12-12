Bakan Mehmet Şimşek "Yanlış anlaşıldık" diyerek düzeltti: "Vergi ödemeyenlerin üzerine gideceğiz"

12 Aralık 2023 09:51 - Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2023 09:54

Editör: Nurcan Çalışkan / Kaynak: Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Gaziantep Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni"nde önemli açıklamalarda bulundu.

Küresel büyümenin yavaş seyrettiği ve önemli küresel meydan okumaların yaşandığı bir dönemden geçildiğini ifade eden Bakan Şimşek, "Maalesef son yıllarda kurala bağlı küresel sistem çatırdamaya başladı. Aslında temelinde bir hegemon güçle yükselen güç arasındaki rekabet işin özüdür. Diğer her şey detaydır. Yani ABD ile Çin arasındaki jeostratejik rekabettir. Bu beraberinde İkinci Dünya Savaşı'nın ardından oluşturulan sistemin tabii ki çatırdamasına sebep oluyor. Şu anda yeni bir sistem yok ve eski sistem sıkıntılı ve bu beraberinde çok ciddi sorunlar getiriyor" dedi.

VERGİYİ TABANA YAYMAK NE DEMEK?

Şimşek, emtia fiyatlarının gerilemesi ve küresel finansal koşullardaki iyileşme beklentisinin olumlu bir gösterge olduğunu belirterek, sürdürülebilir yüksek büyüme ve kalıcı refah artışı için fiyat istikrarının önemine şöyle vurgu yaptı:

"Bakanlık olarak kamu harcamalarını rasyonelleştirmemiz lazım. Harcamaları düşürmek kolay değil. Verimli alanlara yönlendirebilirsek, o zaman rahatlayacağız. Geçen 'vergiyi tabana yayacağız' dedim, yanlış anlaşıldık. Bizim derdimiz vergi vermeyen, kayıt dışında olanlar. Onları sistemin içerisine almak. Yani vergiyi tabana yaymak demek, kayıt dışılıkla mücadele etmektir. Bu literatürde var olan bir şey, ben üretmiyorum. Biz vergi reformlarıyla, ödemeyenlerin üzerine gideceğiz. Vergide adaletini iyileştirmemiz lazım. Bakın biz asgari ücretliden vergi almıyoruz, sıfır vergi. Asgari ücrete kadar bütün ücretlerden biz ciddi gelirden vazgeçiyoruz. Bizim bunları daha da pekiştirmemiz lazım."

Bakan Şimşek, düşen cari açık ve artan sermaye girişleriyle brüt rezervlerin mayıs ayına göre 42 milyar dolar arttığını ifade ederek, kamu harcamalarının rasyonelleştirilmesi gerektiğini söyledi. Vergi reformlarıyla ödemeyenlere karşı mücadele edeceklerini belirten Şimşek, vergide adaletin iyileştirilmesi gerektiğini vurguladı. Asgari ücretliden vergi alınmadığını ve kayıt dışılıkla mücadele edeceklerini dile getiren Bakan, vergiyi tabana yaymanın kayıt dışılıkla mücadele anlamına geldiğini belirtti.

"BU ÜLKEDE ENFLASYON İNECEK"

Programlarının odak noktasında enflasyonu düşürmek olduğunu belirten Şimşek, şöyle devam etti:

"Çünkü bu programın ana amacı enflasyonu tek haneye indirmek. Maalesef bu kolay değil, hiçbir kestirme yolu yok. Biz dünya normlarına, kurala dayalı şekilde enflasyonu tek haneye düşüreceğiz. Bunu yapmak için para politikasında normalleşme süreci, seçici kredi sıkılaşması, özellikle kaynakları, kredileri tüketim yerine ihracata, üretime yöneltmek amaçlarımız arasında. Şimdi siz bunları yapıyorsunuz ama enflasyon yükseliyor diyebilirsiniz. Çünkü para politikası gecikmeli çalışıyor. Ayrıca başlangıç noktası program açısından elverişli değildi. Tavsiyemiz aylık bazdaki enflasyona odaklanın. Çünkü yıllık bazda enflasyon önümüzdeki yılın ikinci yarısından itibaren hızlı bir şekilde düşüş trendine girecektir. Program da onu ifade ediyor. Başından beri söylediğimiz bu. Çünkü enflasyon gecikmeli de olsa doğru politikalara tepki verecek, yani enflasyon yerçekimi gücüne karşı direnemez. Enflasyon bu ülkede inecek. Çünkü doğru politikalarla yola çıktık."

10 YIL VADELİ KREDİ İMKANI

Bakan Şimşek, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde 281 ürünün üretimini öncelikli olarak teşvik edeceklerini ve Yatırım Taahhütlü Avans Kredisi'nin başvurularının 20 Aralık'ta başlayacağını belirtti.

Bu kredinin, Türkiye'nin dış ticaret açığını azaltacak yüksek teknoloji ürünlerine odaklanacaklarını belirten Şimşek, projelere 10 yıl vadeli kredi imkanı sağlanacağını ve faiz oranlarının proje niteliğine göre belirleneceğini ifade etti. Şimşek, reel sektörü destekleme amacındaki bu teşviklerin güçlü bir şekilde devam edeceğini vurguladı.