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    Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı

    Kaynak: Anadolu Ajansı / Düzenleyen:

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2,8 milyar TL'lik Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatmaya başladığını açıkladı. Yeni yılda memur zammıyla 7 bin 608 TL'ye yükseltilen yardım, evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri yararlanacak.

    Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı
    Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan en önemli aile odaklı bakım hizmet modellerinden biri olduğunu kaydetti. Göktaş, yardımın 2006'da engelli bireylerin öncelikle aile yanında desteklenmeleri düşüncesiyle başlatıldığını hatırlattı.

    Evde Bakım Yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenenlerin desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu vurgulayan Göktaş, aylık ortalama 560 bin kişinin Evde Bakım Yardımı'ndan yararlandığını ve hak sahibi başına aylık 5 bin 97 lira ödeme yapıldığını belirtti.

    EVDE BAKIM YARDIMI HESAPLARA YATMAYA BAŞLADI

    Bakan Göktaş, şunları kaydetti:

    "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2,8 milyar lira Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. 2023'te toplam 116,2 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye Yüzyılı vizyonumuz çerçevesinde bakanlık olarak engellilik alanındaki hak temelli sosyal yardımların şeffaf bir anlayışla sürdürülebilir olması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

    Öte yandan ocak ayı memur maaş katsayısındaki yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemeleri şubat ayında hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde 7 bin 608 lira olarak yatırılacak.

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    Bakan GöktaşEvde Bakım Yardımı
    Haberler > Ekonomi > Bakan Göktaş duyurdu: Evde Bakım Yardımı hesaplara yatmaya başladı
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