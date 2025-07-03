Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Bakan Ömer Bolat'tan 'fahiş fiyat' mesajı! "Üzerlerine gidilmeye devam edilecek"

Bakan Ömer Bolat'tan 'fahiş fiyat' mesajı! "Üzerlerine gidilmeye devam edilecek"

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Ömer Bolat&#039;tan &#039;fahiş fiyat&#039; mesajı! &quot;Üzerlerine gidilmeye devam edilecek&quot;
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bakan Bolat, enflasyonda son 3, 5 yılın en düşük seviyesinin gerçekleştiğini söyledi. Bolat, fahiş fiyat artışına yönelik mücadelenin de devam edeceğini söyledi ve "Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zammını belirleyen enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziranda TÜFE yüzde 1,37 artarken, yıllık bazda yüzde 35,05 oldu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, verileri şu cümlelerle değerlendirdi:

"TÜFE enflasyonunda yıl sonunda %20’li rakamları görme yolunda büyük aşama kaydedildi.

13 aydır gerileyen TÜFE enflasyonu haziran ayında aylıkta %1,37 olmuş, ve yıllıkta %35,05 ile son 3,5 yılın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Son 13 ayda yıllık enflasyonda 40,4 puan düşüş gerçekleşmiştir.

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon %30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta %0,71’e gerilemişti.

Ayrıca, aylık enflasyon oranlarında da her ay geçen yılın aynı aylarına göre düzenli gerileme ve iyileşme süreci kaydedilmektedir.

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,37 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %35,05 ile yaklaşık son 3,5 yılın en düşük seviyesine gerilemiştir. Bunun sonucunda tepe noktası 2024 Mayıs ayına kıyasla enflasyon son 13 ayda 40,4 puan gerilemiştir.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE SÜRECEK

Gıda ve alkolsüz içeceklerdeki fiyatlar 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %0,27 gerilemiş, böylece yıllık enflasyon %30,2 ile son 43 ayın en düşük seviyesinde gerçekleşmiştir. Mayıs ayında da gıda enflasyonu aylıkta %0,71’e gerilemişti.

Yİ-ÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %2,46 olarak gerçekleşmiş, böylece yıllık enflasyon %24,45 olarak gerçeklemiştir.

Çekirdek TÜFE C endeksinde (enerji, gıda ve içecekler ile tütün ürünleri ve altın hariç, TÜFE) yıllık enflasyon bir önceki aya göre %1,93 olarak gerçeklemiş yıllık enflasyon ise %35,64 olmuştur.

İstikrarlı ve öngörülebilir bir ekonomik yapıda, sürdürülebilir, dengeli ve ihracata dayalı büyüme hedefleri doğrultusunda ilerleme devam etmektedir. Ekonomideki tüm aktörlerin hesaplarını bu olumlu gelişmelere göre yapmaları gerekir.

Adil ve etkin bir şekilde işleyen ticaret ortamı ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınmasının en önemli koşuludur. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın fahiş fiyat artışları sonucunda mağdur olmasını engellemek için mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz.

Ekonomik temellerle açıklanmayacak şekilde fahiş fiyat artışlarına yönelenlerin ve adil rekabet koşullarını tüketicinin aleyhine koordineli şekilde hareket ederek bozmaya tevessül edenlerin üzerine gidilmeye devam edilecektir.

Ticaret Bakanlığı olarak uyguladığımız politikalar ve aldığımız tedbirlerle dış ticaret açığını ve cari işlemler açığını düşürerek makro-finansal istikrarı güçlendiriyor ve enflasyonun düşürülmesine katkı sağlıyoruz.

Değerlendirme:

2024 yıl sonunda %44,4 olarak gerçekleşen yıllık enflasyon 13 aydır kesintisiz gerilemesine devam ederek 2025 yılı Haziran ayı itibariyle %35,05 olarak gerçeklemiştir. 2025 yılının ilk altı ayında kümülatif enflasyon ise %16,67 olmuştur.

Son dönemde umut verici gerilemeler güçlü dezenflasyon programımızdaki kararlılığı yansıtmaktadır. 2025 yıl sonu enflasyonunun Merkez Bankamızın enflasyon tahmin aralığında gerçekleşeceğine olan inancımız tamdır. Bu doğrultuda, tüm ekonomik aktörlerin planlamalarını Merkez Bankamızın tahmin patikasına göre yapmaları önem arz etmektedir.

Enflasyonla mücadelede sağlanan kazanımlar kalıcı hale geldikçe hem fiyat istikrarı hem de vatandaşlarımızın alım gücü bakımından çok daha güçlü bir döneme gireceğiz. Kararlılıkla yürüttüğümüz bu sürecin toplumsal refah üzerindeki olumlu etkilerini daha belirgin şekilde hissetmeye devam edeceğiz"

Kaynak: Türkiye Gazetesi

SGK- Emekli Sandığı ve Bağkur emekli maaş zammı farkı ne zaman yatacak?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En düşük emekli maaşı ne kadar oldu? SSK-Bağkur ve Emekli Sandığı temmuz zammı belli oldu - EkonomiEn düşük emekli maaşı ne kadar oldu?Memur zammıyla hepsi değişti! İşte yeni kıdem tazminatı tavanı, yaşlılık ve engelli aylıkları... - Ekonomiİşte yeni tazminat tavanı, yaşlılık ve engelli aylıklarıBorsada 6 aylık reel kayıp%-13,26: BİST 100’de 22 hisse ilk yarıda enflasyonu yendi! - EkonomiBİST 100’de 22 hisse ilk yarıda enflasyonu yendi!Haziran enflasyonunun ardından... İşte ilk yarıda yatırım araçlarının reel getirisi! - Ekonomiİşte ilk yarıda yatırım araçlarının reel getirisi!2025 Temmuz bedelli askerlik ücreti belli oldu: Bedelli askerlik ne kadar, yüzde kaç zam geldi? - EkonomiYeni bedelli askerlik ücreti netleştiMemur zammı belli oldu! Polis, öğretmen, doktor, hemşire... İşte meslek meslek zamlı maaşlar - EkonomiMeslek meslek zamlı memur maaşları
Sonraki Haber Yükleniyor...