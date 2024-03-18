Bakan Şimşek bankacılara "faiz artırma" talimatı mı verdi? TBB'den açıklama var 

Türkiye Bankalar Birliği, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile TBB Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta bir araya geldiği iftar yemeğinin lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in iftara katılan bankacılara "faiz artırma talimatı" verdiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek 12 Mart tarihinde Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun iftar yemeğine katılmıştı. İftar yemeğine ilişkin çeşitli iddialar ortaya atılmıştı. İftarın lüks bir restoranda yapıldığı ve Bakan Şimşek'in bankacılara "faiz artırma" talimatı verdiği öne sürülmüştü. Ses getiren iddialar sonrası Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) açıklama geldi.

"HABERE KONU EDİLEN TÜM HUSUSLAR İFTİRADIR"

TBB'den yapılan açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu'nun 12 Mart'ta mütevazi bir iftar yemeğinde bir araya geldiği belirtildi. İftar yemeğinin İstanbul Finans Merkezi'ndeki Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü'nde yapıldığı kaydedilen açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

"Yapılan görüşmede ekonomideki ve bankacılık sektöründeki güncel gelişmelere dair değerlendirmelerde bulunulmuştur. Sayın Barış Yarkadaş'ın bu yemeğin lüks bir restoranda yapıldığı iddiası, kasıtlı ve kötü niyetli bir çarpıtmadır. Sayın Bakan'ın iftara katılan bankacılara 'faiz artırma talimatı' verdiği yönündeki iddia da kesinlikle doğru değildir. Haberde konu edilen tüm hususlar iftiradır. Türkiye Bankalar Birliği adının siyasete alet edilmemesi hususunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi, ilgili tüm kesimlerden beklenmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."