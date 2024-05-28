Bakan Şimşek: CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Mayıs 2024 16:01 - Güncelleme: 28 Mayıs 2024 16:08 - Güncelleme:

Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Risk primimizi gösteren CDS son 4 yılın en düşük seviyesinde. Son bir yılda risk primindeki iyileşme gelişmekte olan ülkelerde ortalama 50 baz puan iken ülkemizde 400 baz puanın üzerinde gerçekleşti." dedi.