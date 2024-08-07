Bakan Şimşek çok sert uyardı! Artık sizi Maliye Bakanlığı’nda görmek istemiyorum

Bakan Mehmet Şimşek, vergide oran artırmak yerine kayıtdışı mücadelede dozu artıracaklarını söyledi. Şimşek, bunun için sürekli sahada olacaklarını belirtip "Arkadaşlara söyledim, artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahada olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Şimşek, mali denetimlere vurgu yapıp bakanlıktaki her personelin sahada olacağını söyledi.

Vergide oran artırmak yerine kayıtdışı mücadelede dozu artıracaklarının altını çizen Bakan Şimşek şu ifadeleri kaydetti:

ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DAHİL...

Çok kazanandan ve kayıt dışı olandan biz vergi almak için ne gerekiyorsa yapacağız. Hem kazanıyor hem kayıt dışı. O kesimleri buradan uyarıyorum, sürekli sahada olacağız. Arkadaşlara söyledim, üst düzey yöneticilerimiz dahil. Artık sizi Maliye Bakanlığı kampüsünde görmek istemiyorum, karşılaşmak istemiyorum sizinle. Sürekli sahadaki ekiplerin başında siz de sahada olacaksınız. Hedef vergide adalet ve etkinlik, kayıt dışılık en büyük adaletsizliktir.

"YAYGARA KOPARDILAR"

Şimşek sözlerini, “Onun için son veri paketinde dikkat ederseniz istisnaları azalttık, çok uluslu şirketlere asgari kurumlar getirdik yüzde 15, Türkiye'deki şirketlere geçmiş haklarını tabii ki koruduk ama bundan sonrası için yüzde 10 asgari kurumlar vergisi getirdik. Vatandaşa yansıyan önemli adım atmadık. O kadar yaygara koparılmasına rağmen bir taslak üzerinden benim bile görmediğim bir taslak üzerinden ne kıyametler kopardılar. Bizim için kayıt dışılıkla mücadele olmazsa olmaz” diyerek sürdürdü.

Denetimler için yapay zeka kullanımına da ağırlık verileceğini dile getiren Bakan Şimşek, “Ekibi güçlendireceğiz teknolojiyi kullanacağız. Daha geçen hafta ekip bana bir sunum yaptı yapay zeka vergi müfettişi konusunda. Şu anda biz mükelleflerin diyelim ki yüzde 2'sini mi denetliyoruz tamamını denetlemek istiyoruz” açıklamasını yaptı.