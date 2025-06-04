Bakan Şimşek, Lüksemburg'da temaslarda bulunacak

Kaynak: Anadolu Ajansı 4 Haziran 2025 08:40 - Güncelleme: 4 Haziran 2025 08:42 - Güncelleme:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, resmi temaslarda bulunmak üzere bugün Lüksemburg'a gitti. Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Maliye Bakanı Gilles Roth ile ikili görüşmeler yapacak Şimşek, Lüksemburg Borsası ve Finans Merkezi yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek.

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre Şimşek, Lüksemburg Maliye Bakanı Gilles Roth'un daveti üzerine gittiği ülkede, resmi temaslar gerçekleştirecek. İlgili Haber 4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması Şimşek, Lüksemburg Başbakanı Luc Frieden ve Roth ile ikili görüşmelerde bulunacak. Lüksemburg Borsası (LuxSE) ve Finans Merkezi (House of Finance) üst düzey yöneticileriyle de ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirecek Şimşek'e, görüşmelerde, Lüksemburg'un finansal altyapısı ve sermaye piyasalarına dair kapsamlı bilgi sunulması bekleniyor. Bakan Şimşek, günübirlik temaslarının ardından gece yurda dönecek.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Mahmut Ekinci