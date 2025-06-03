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4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek'ten enflasyon açıklaması

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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4 yılın ardından en düşük seviye! Mehmet Şimşek&#039;ten enflasyon açıklaması
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre mayısta enflasyon yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rakamların açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada "Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi." ifadelerini kullandı.

TÜİK merakla beklenen enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, TÜFE'deki (2003=100) değişim 2025 yılı mayıs ayında bir önceki aya göre %1,53 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %15,09 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %35,41 artış ve on iki aylık ortalamalara göre %45,80 artış şeklinde gerçekleşti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Şimşek paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Son 12 ayda 40 puan gerileyen yıllık enflasyon yüzde 35,4 ile 2021 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviyesine indi.

Mal enflasyonu son üç buçuk yılın en düşüğü olan yüzde 28,7 gerçekleşti.

Enflasyondaki istikrarlı düşüş ve beklentilerdeki iyileşmenin etkisiyle, hizmet enflasyonu da geçen yıla göre 45 puan azalarak yüzde 51,2’ye geriledi. Bu oran, 2022 yılı Haziran ayından sonra görülen en düşük seviyedir.

Kararlılıkla uyguladığımız politikalarımız sonucu devam eden dezenflasyonla birlikte öngörülebilirlik, finansman imkânları ve yatırım ortamı iyileşecek, üretkenlik artacak, sürdürülebilir yüksek büyümeyle refah artışı sağlanacaktır."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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