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5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla gözler memur ve emekli zammına çevrildi. Milyonların maaş zammının netleşmesi için sadece haziran ayı enflasyon verisi kaldı. Peki 5 aylık enflasyona göre memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte detaylar..

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) memur ve emeklinin zammını belirleyecek olan enflasyon rakamlarını açıkladı. Mayıs ayında TÜFE yüzde 1,53 artarken, yıllık bazda ise yüzde 35,41 oldu. Böylece memur ve emeklinin zammının kesinleşmesi için sadece haziran ayı enflasyonu kaldı. 

ZAMMI ENFLASYON BELİRLEYECEK 

Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.

5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı - 1. Resim

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 15,09

Enflasyon ocakta yüzde 5,03, şubatta yüzde 2,27, martta yüzde 2,46, nisanda yüzde 3, mayısta yüzde 1.53 oranında artış gösterdi. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 15,09 oldu. 

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI 

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 15,09 oranında zammı şimdiden garantiledi. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 5'lik zamma eklenecek enflasyon farkıyla birlikte yüzde 14 oranında zammı cebine koydu. 

5 aylık enflasyona göre hesaplandı! İşte memur ve emeklinin temmuz zammı - 2. Resim

GÖZLER HAZİRAN ENFLASYONUNDA 

Milyonların maaş zammının kesinleşmesi için sadece haziran ayı enflasyon verisi kaldı. 3 Temmuz tarihinde açıklanacak veri sonrası memur ve emekli zammı netleşecek. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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