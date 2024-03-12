Bakan Şimşek'ten cari açık mesajı: Yıllık iyileşme 22 milyar doları aştı

Düzenleyen: Mesut Şahin / Kaynak: Türkiye Gazetesi 12 Mart 2024 14:17 - Güncelleme: 12 Mart 2024 14:27 - Güncelleme:

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Ekonomi Haberleri / Türkiye Gazetesi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugün açıklanan ödemeler dengesi verisine ilişkin bir değerlendirmede bulundu. Bakan Şimşek, "Ocak ayında yıllık cari açıktaki iyileşme mayısa göre 22,6 milyar dolara ulaştı. Bu yılı OVP’deki yüzde 3,1 olan öngörümüzden daha düşük ve sürdürülebilir cari açık seviyesine yakın bir oran ile tamamlamayı bekliyoruz." dedi.