Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kararlılık vurgusu yaptı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 oldu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı: