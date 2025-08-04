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Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! Kararlılık vurgusu yaptı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Bakan Şimşek&#039;ten enflasyon açıklaması! Kararlılık vurgusu yaptı
Enflasyon, Türkiye, Temmuz, TCMB, Haber
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Temmuz ayı enflasyonu aylık yüzde 2,06, yıllık yüzde 33,5 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirterek "Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre enflasyon temmuzda aylık yüzde 2,06, yıllık ise yüzde 33,52 oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, açıklanan enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesinde olduğunu belirten Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Enflasyon 44 ayın en düşük seviyesinde.

Aylık enflasyon temmuzda geçici ve dönemsel etkilerle yüzde 2,06 gerçekleşirken yıllık enflasyon son 12 ayda 28,3 puan düşüşle yüzde 33,5’e geriledi. 

Yıllık gıda enflasyonu yüzde 28, temel mal enflasyonu yüzde 20,7 oldu. Hizmet enflasyonu üç yılı aşkın sürenin ardından ilk kez yüzde 50’nin altına indi.

Dezenflasyon süreci hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemektedir. Yıl sonunda enflasyonun TCMB’nin tahmin aralığında gerçekleşeceğini öngörüyoruz. 

Enflasyondaki düşüş, öngörülebilirliği artırarak yurt içi finansal koşulların ve yatırım ortamının daha da iyileşmesine katkı sağlayacaktır.

Temel önceliğimiz olan kalıcı fiyat istikrarını sağlamak için programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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