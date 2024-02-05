Bakan Şimşek'ten enflasyon rakamlarına ilk yorum: Yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz 

Enflasyon ocakta yüzde 6,70 oranında artarken, yıllık bazda ise yüzde 64,9 oldu. Enflasyon rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ocak ayı enflasyon rakamlarıyla ilgili sosyal medyadan bir değerlendirme yaptı. Bakan Şimşek, enflasyonda belirgin bir düşüş için yılın ikinci yarısını işaret etti.

Bakan Şimşek'in açıklamaları şöyle:

"Ocak ayında aylık enflasyon geçici etkiler kaynaklı yükselerek yüzde 6,7 gerçekleşirken, yıllık enflasyon yüzde 64,9 oldu. Ocak ayında büyük oranda enflasyona yansıyan bu etkilerin enflasyonun ana eğilimini etkilemesini beklemiyoruz.

"FİYAT İSTİKARARINI SAĞLAMAK TEMEL ÖNCELİĞİMİZ"

Şubat’tan itibaren aylık enflasyonun kayda değer şekilde düşerek tahmin patikamızla uyumlu seyredeceğini öngörüyoruz. Yıllık enflasyonda ise yılın ikinci yarısında belirgin bir gerileme göreceğiz. Fiyat istikrarını sağlamak temel önceliğimizdir."