Bakan Şimşek'ten İslami finans sözleri: Bize çok faydalı bir enstrüman çıkarabilir

2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi'nde konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İslami finansla ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. "Sosyal dahiliyet, finansal dahiliyet herkes için eşit olmalı" diyen Şimşek, "Dolayısıyla İslami finansman, günümüzde karşılaştığımız zorlukları düşündüğümüzde bize aslında çok faydalı bir enstrüman ve faydalı bir güzergâh ortaya çıkarabilir. Refahın eşit bir şekilde paylaşılabilmesi için bizim temel mesajımız bu" ifadelerini kullandı.

AlBaraka İslam Ekonomisi Forumu tarafından gerçekleştirilen "2. İstanbul Dünya İslam Ekonomisi Zirvesi" bugün İstanbul'da başladı. 30 Mayıs - 1 Haziran arasında İstanbul Finans Merkezi’nde, Halkbank'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen zirve bu yıl ‘Etkili Bir Küresel Ekonomi Yolunda İslami Ekonomi Stratejileri’ temasıyla düzenleniyor. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi, Türkiye Varlık Fonu (TVF), İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF), İbn Haldun Üniversitesi, İstanbul Finans Merkezi (İFM) ve AlBaraka Grubu’nun stratejik ortaklığında hayata geçirilen zirve, İslami finans, girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma ve dijital ekonomi alanlarında uluslararası düzeyde fikir liderlerini ve karar vericileri bir araya getirmeyi hedefliyor.

"YAPAY ZEKA DEVRİMİNİN EŞİĞİNDEYİZ"

Programda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " Bence dünya, ciddi rüzgarlara karşı yol almaya çalışıyor. Bu kulağa oldukça olumsuz gelebilir ancak aslında her zorluk, doğru konumlanmışsanız, anlayabiliyorsanız ve müdahale edebiliyorsanız fırsatlar da barındırır. İşte bu yüzden, bugün bazı küresel zorluklardan ve bunların İslami finansı nasıl etkilediğinden, bu kırılganlıkları nasıl ele alabileceğimizden bahsederek başlamak istiyorum. Dünya şu anda bir ‘VUCA' anı yaşıyor. VUCA, ABD ordusu tarafından kullanılan bir kısaltma ve şu dört kavramı ifade ediyor: Volatilite (dalgalanma), uncertainty (belirsizlik), complexity (karmaşıklık) ve ambiguity (muğlaklık). Bir süredir bu VUCA anından geçiyoruz. Ve söylediğim gibi, bu yalnızca ticaret politikalarıyla sınırlı değil. Neden mi? Cevabı basit. ABD ile Çin arasında jeostratejik bir rekabet var ve bu da ticarette ciddi bozulmalara, parçalanmalara yol açıyor. Bu başlı başına önemli bir konu çünkü tarihi olarak ticaret, büyümenin motorlarından biri olmuşken şu anda ciddi biçimde tökezliyor. Artık eskisi gibi işlemiyor. Ayrıca dünya, yüksek borç seviyeleriyle karşı karşıya. Yüksek kaldıraç oranlarının genellikle makro-finansal istikrarsızlıkla bağlantılı olduğunu biliyoruz. Elbette, yapay zeka devriminin eşiğindeyiz. İster genel yapay zekâdan (AGI), ister süper yapay zekadan (ASI) bahsediyor olalım, bu artık ufukta görünüyor. Bu, üretkenlik açısından muazzam bir potansiyel anlamına geliyor. Ancak aynı zamanda bu teknolojilere herkesin eşit derecede erişemeyecek olması, küresel ölçekte eşit fırsatların bozulması ve eşitsizliklerin artması anlamına geliyor. Eşitsizlikler de gelecekte gerilimlerin başlıca kaynağı olabilir" şeklinde konuştu.

"SOSYAL DAHİLİYET, FİNANSAL DAHİLİYET HERKES İÇİN EŞİT OLMALI"

İslami finans hakkında da konuşan Bakan Şimşek, "İslami finans bu noktada nasıl bir çıkış yolu sunabilir? Bence konuşmamız gereken asıl soru bu. Çünkü büyüme artık az bulunan bir şey olacak. Zaten 2008-2009 küresel finans krizinden önceki seviyelere kıyasla büyüme ciddi biçimde düştü. Büyümenin yüzde 3'ün altında olacağını görüyoruz ve bahsettiğimiz global hareketler içerisinde bu daha da zorlu olabilir. Peki, burada paylaşılmış bir büyüme ve varlık sağlayabilmek için nasıl bir yol izleyebiliriz? İslami finans bir umut kaynağı olabiliyor çünkü riski paylaştığımız zaman, finansman aynı zamanda menkullere dayalı olduğu zaman, daha iyi bir güven sağlayabiliyoruz. Finansal istikrarsızlık gördüğümüz gibi sürüyor ve birlik, İslami finansmanın kaynağında bulunmakta çünkü eşit katılıma dayalı çalışıyor. Ve dediğim gibi, dahiliyet İslam'ın ana konularından bir tanesi. Sosyal dahiliyet, finansal dahiliyet herkes için eşit olmalı. Dolayısıyla İslami finansman, günümüzde karşılaştığımız zorlukları düşündüğümüzde bize aslında çok faydalı bir enstrüman ve faydalı bir güzergâh ortaya çıkarabilir. Refahın eşit bir şekilde paylaşılabilmesi için bizim temel mesajımız bu" sözlerini kullandı.

"İSLAMİ FİNANSMANA BAKTIĞIMIZ ZAMAN ÇOK HIZLI BİR BÜYÜME GÖRÜYORUZ"

İslami Finansmanın çok hızlı büyüdüğünü söyleyen Şimşek, "İslami finansmana baktığımız zaman çok hızlı bir büyüme görüyoruz. Özellikle değer ve piyasa payı konusunda. Ama şunun farkında olmamız lazım ki, piyasa payı yüzde 1'in biraz üzerinde. Daha global finansal değerlere baktığımız zaman sadece yüzde 1'e ulaşabilmiş durumdayız. Yani gerçekten, dünyanın devamı için en iyi güzergâhın bu olduğunu düşünecek olursak, şu an o kadar küçük bir oranda ki, tamamen buna odaklanamayız. Fakat bu yapının büyümesi için yatırım yapmamız gerekir. Buna ulaşabilmek için bizi geride tutan şeyin ne olduğunu anlamamız lazım" sözlerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı zirveye Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı A. Burak Dağlıoğlu, Türkiye Varlık Fonu CEO'su ve Yönetim Kurulu Üyesi Salim Arda Ermut, Türkiye Merkez Bankası Başkanı Dr. Fatih Karahan ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Finansmanı Özel Temsilcisi Dr. Mahmud Mohieldin de katılıyor.