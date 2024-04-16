Bakan Şimşek'ten KDV açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten Katma Değer Vergisi'ne (KDV) ilişkin açıklama geldi. Bakan Şimşek, "KDV oranlarında bir artış yapmadık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, lokanta, kafe ve pastane gibi işletmelerde fiş suistimaline karşı harekete geçti. Gelir İdaresi Başkanlığının sitesinde yayımlanan taslağa göre işletmeler tüm yiyecek ve içecekler için KDV'yi yüzde 10 olarak hesaplayacak

Konuyla ilgili Mehmet Şimşek de açıklama yaptı. Bakan Şimşek, KDV oranlarında bir değişiklik olmadığını, bu konuda suistimallere karşı tedbir aldıklarını söyledi.

Sosyal medya platformu X hesabı üzerinden açıklama yapan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

"KDV oranlarında artış yapmadık! Suistimalleri engellemeye yönelik tedbir alıyoruz."