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Bakan Şimşek'ten Londra'da yoğun ikili görüşme trafiği

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Bakan Şimşek&#039;ten Londra&#039;da yoğun ikili görüşme trafiği
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temasları kapsamında Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves dahil olmak üzere çok sayıda mevkidaşıyla ikili görüşme gerçekleştirdi. Bakan Şimşek bugün de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Londra temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda dün Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Yatırım Görünümü panelinde katılan Şimşek, yoğun katılımla gerçekleşen panelde Türkiye ekonomisine ilişkin gelişmeler ve yatırım fırsatlarını ele aldı.

ŞİMŞEK'TEN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Şimşek, panelin ardından bir dizi üst düzey ikili görüşme gerçekleştirdi. Bu kapsamda Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayil Jabbarov, Mısır Planlama, Ekonomik Kalkınma ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Rania Al-Mashat ile ev sahibi Birleşik Krallık Hazine Bakanı Rachel Reeves ile bir araya geldi.

Görüşmelerde ikili ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi, ticaretin derinleştirilmesi ve sektörel işbirliği olanakları değerlendirildi. Bakan Şimşek ayrıca, EBRD ile Avrupa Yatırım Bankası'nın (EIB) üst düzey yöneticileriyle de görüştü.

GUVERNÖRLER KURULU TOPLANTISI'NDA BAŞKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİ

Bakan Şimşek'in Londra'daki programı bugün de devam edecek. Türkiye'nin kurucu üyesi olduğu EBRD'nin Guvernörler Kurulu Toplantısı'na katılacak olan Şimşek, burada başkan yardımcılığı görevini üstlenecek.

Toplantıda, bankanın 2026–2030 Strateji ve Sermaye Çerçevesi'nin onaylanması ve Sahra Altı Afrika'ya yönelik genişleme kapsamında yeni ülkelerin kredi kullanıcısı olarak kabul edilmesi bekleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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