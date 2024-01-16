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    Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil

    / Düzenleyen:

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, valiler ile gerçekleştirdiği toplantıda tasarruf uyarısında bulundu. Taşıt giderlerinden tanıtım giderlerine kadar dikkat edilmesini isteyen Bakan Şimşek, "Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz" dedi.

    Bakan Şimşek&#039;ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil
    Ekonomi Haberleri

    Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen hafta Valiler Toplantısı'na katıldı. Türkiye'nin ekonomik anlamda zorlu bir dönemden geçtiğini belirten Bakan Şimşek, kamuda tasarruf tedbirleriyle ilgili önemli uyarılarda bulundu. 

    Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil


    "HASSASİYET GEREKİYOR" 

    Hürriyet'te yer alan habere göre, valilerden taşıt giderlerinden tanıtım giderlerine kadar hassasiyet gösterilmesi istendi. Valilerin de tasarruf tedbirlerine uymakla mükellef olduklarını vurgulayan Şimşek, "Gelin görün ki bu öyle olmuyor; taşıt kullanımından tanıtım giderlerine kadar. Bu alanlarda hakikaten hassasiyet gerekiyor." ifadelerini kullandı. 

    Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil

    "BÜTÇEYE UYARSAK 2,7 TRİLYON AÇIK VERECEĞİZ" 

    Bakan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye’de 2024 yılında biz bütçeye tam uyarsak, 2,7 trilyon lira açık vereceğiz. O açığı nasıl finanse edeceğiz? Borçla. Borçla finanse etmek demek bugünkü yüksek faiz sürecinde memleketin imkânlarının yatırım ve hizmet yerine faize gitmesi demektir. O yüzden sizin de üzerinize görev düşüyor. 

    Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil

    "BU BABAMIZIN PARASI DEĞİL" 

    Bu hassasiyet o kadar değerli ki. Ben defterleri sonuna kadar kullanıyorum. Kağıt falan kullanmıyorum. Bu seviyeye kadar inmemiz lazım. Bu babamızın parası değil. Hepimizin parası, milletin parası. 2,7 trilyon lira açık vereceğiz arkadaşlar. Onun için lütfen tasarruf tedbirleri konusunda maksimum hassasiyet gösterin; bu konuda bize yardımcı olun. Gösterişten uzak, mütevazı bir kamu anlayışına her alanda mecburuz. Tasarruf tedbirleri konusunda sizden yardım istiyoruz"

     

     

    Düzenleyen:  - Ekonomi
    Haberler > Ekonomi > Bakan Şimşek'ten valilere tasarruf uyarısı: Bu para babamızın parası değil
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