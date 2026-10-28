Bakan Uraloğlu duyurdu: 667 kilometrelik demir yolu hattı modernize edilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme Projesi kapsamında Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonu için ihale süreci adımlarının devam ettiğini söyledi. Bakan Uraloğlu, “Dört ayrı kesimden oluşan Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyon çalışmalarını kapsayan yapım ihalesini 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Doğu Türkiye Orta Koridor Demir Yolu Geliştirme (ETMIC) Projesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Uraloğlu, Divriği-Kars-Gürcistan Sınırı Demir Yolu Hattı'nın modernizasyonu için tasarım ve yapım işlerini kapsayan ihale ilanının Resmî Gazete'de yayımlandığını belirtti.

PROJE DÖRT AYRI KESİMDEN OLUŞUYOR

Projenin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars ve Kars Gürcistan Sınır olmak üzere dört ayrı kesimde yürütüleceğini belirten Bakan Uraloğlu, “Divriği'den Kars sınıra uzanan mevcut hattın altyapı ve üstyapısını rehabilite ederek elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars’a kadar olan etapların ihalesini 22 Aralık’ta gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte yakın zamanda İslam Kalkınma Bankası finansmanı ile ihalesini gerçekleştirdiğimiz Kars’tan Gürcistan Sınırına kadar demiryolu hattının (BTK) ikinci hattının yapımı ile elektrifikasyon ve sinyalizasyon çalışmalarını ETMİC projesi ile tamamlamış olacağız.” dedi.

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ÇALIŞMALARIN 4 YILDA TAMAMLANMASI ÖNGÖRÜLÜYOR

Projenin Dünya Bankası, Asya Altyapı Yatırım ve İslam Kalkınma Bankalarının ortak finansmanıyla yürütüleceğini belirten Bakan Uraloğlu, 22 Aralıkt’a gerçekleşecek ihalenin uluslararası ihale modeli olan FIDIC Sarı Kitap modeliyle gerçekleştirileceğini kaydetti.

Uraloğlu, “Altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu, sinyalizasyon, telekomünikasyon ve elektrifikasyon çalışmalarını bütüncül bir yaklaşımla yürüteceğiz. Proje kapsamındaki yapım çalışmalarının 4 yılda tamamlanmasını öngörüyoruz. Doğu-batı demiryolu bağlantılarımızı güçlendirerek Orta Koridor'un taşımacılık kapasitesinin artırılmasına katkı sağlayacağız.” dedi.

TEKLİFLER 22 ARALIK'TA AÇILACAK

İhalenin uluslararası rekabete açık olarak gerçekleştirileceğini bildiren Bakan Uraloğlu, en kısa sürede ihalenin tamamlanarak yapım çalışmalarına başlanacağını kaydetti. Bakan Uraloğlu, “Dört ayrı kesimden oluşan Doğu Türkiye Orta Koridor Demiryolu Geliştirme Projesi'nin Divriği-Erzincan, Erzincan-Erzurum, Erzurum-Kars kesimlerinin altyapı ve üstyapı rehabilitasyonu ile elektrifikasyon çalışmalarını kapsayan yapım ihalesini 22 Aralık 2026 tarihinde gerçekleştireceğiz.” dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu

Teknik ve mali teklifler, 22 Aralık 2026 Salı günü saat 14.30'a kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğüne kapalı zarf usulüyle sunulacak. Teknik teklifler aynı gün saat 14.45'te açılacak.

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