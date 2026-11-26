Otoyol ve köprülerin ihaleye çıkarılması konusunda henüz nihai karar alınmadığını belirten Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu “Bugün ihale etsek rakamların 10 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz” dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ulaştırma projelerinin millî bütçeden, yabancı kredi kullanarak, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle yapılabildiğini vurgulayarak, kamuya faydalı olan yöntemi tercih ettiklerini söyledi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda konuşan Uraloğlu, YİD modeliyle 52 milyar dolar tutarında 77 iş yaptıklarını belirterek “Bugün 92 milyar dolara denk geliyor. Osmangazi sadece Osmangazi Köprüsü değildir. 426 kilometre otoyoluyla beraber yapılmış bir işlemdir. Yatırım tutarı ya da yapım bedeli 6,9 milyar dolardır. Finansman bedeliyle beraber yaklaşık 13 milyar dolara geliyor. Kamu kaynaklarıyla yapmış olsaydık, aşağı yukarı 14 milyar dolarlık bir yatırım yapmış olacaktık” dedi.

Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü özelleştirme açıklaması: Bugün ihale etsek 10 milyar doları aşar

Uraloğlu, günlük geçiş garantisi 40 bin otomobil eş değeri olarak belirlenen Osmangazi’de garantiyi karşılama oranının 2025’te yüzde 168 olduğunu, bu yıl ise yaklaşık yüzde 180’e ulaştığını bildirdi. Böylece köprüdeki trafik, garanti edilen seviyenin yaklaşık yüzde 80 üzerine çıktı. Bakanlığın 2025 verilerine göre ise İstanbul-İzmir Otoyolu’nda trafik, garanti edilen seviyenin yüzde 63 üzerine çıktı. Ankara-Niğde Otoyolu’nda ise geçişler garantinin yüzde 87’sini karşıladı.

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ÜCRETSİZ YOL ÜCRETSİZ KALACAK

Bursa, Gaziantep ve Ankara-Niğde otoyollarının 4 Eylül’de yayımlanan kararla özelleştirme kapsamına alındığını hatırlatan Uraloğlu, otoyol ve köprülerin ihaleye çıkarılması konusunda henüz nihai karar alınmadığını belirtti.

Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü özelleştirme açıklaması: Bugün ihale etsek 10 milyar doları aşar

Uraloğlu “Bugün ihale etsek rakamların 10 milyar doların üzerinde olacağını öngörüyoruz” diye konuştu. Uraloğlu ihale yapılması hâlinde mevcut ücret politikası korunarak, ücretsiz otoyolların ücretsiz kalacağını kaydetti. Ankara-İzmir Hızlı Tren Hattı’nda öngördükleri takvimin gerisinde kaldıklarını söyleyen Uraloğlu “Önümüzdeki sene Afyon’a kadar bitirmiş olacağız” bilgisini paylaştı. Uraloğlu “2002’de 10 bin 948 kilometre olan demir yolu ağımızı 2026’da yüzde 30 artırarak 14 bin 272 kilometreye çıkardık. Projeler hayata geçirildiğinde ülkemizin demir yolu hat uzunluğu 31 bin 439 kilometreye ulaşacak” dedi.

ÜÇ BÜYÜK KÖPRÜ VE 1.550 KİLOMETRE OTOYOL KAMUYA DEVREDİLECEK

Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan üç büyük köprü ile yaklaşık 1.550 kilometrelik otoyol ağında devir süreci 2028’de Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yollarıyla başlayacak. Kuzey Marmara Otoyolu ile Menemen-Aliağa-Çandarlı Otoyolu’nun 2030’da, 1915 Çanakkale Köprüsü ve otoyolunun 2034’te kamuya devredilmesi öngörülüyor.

Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü özelleştirme açıklaması: Bugün ihale etsek 10 milyar doları aşar

Ankara-Niğde Otoyolu ile Osmangazi Köprüsü’nü de kapsayan İstanbul-İzmir Otoyolu’nun devir tarihi ise 2035. Bakan Uraloğlu “KÖİ projelerinin kamuya devriyle 2027 fiyatlarıyla yıllık yaklaşık 132,6 milyar lira gelir elde etmeyi öngörüyoruz” dedi.

KÖİ YATIRIMLARINDA 72,7 MİLYAR DOLARLA ULAŞTIRMA İLK SIRADA

Türkiye’de 1986’dan Eylül 2026’ya kadar 277 kamu-özel iş birliği (KÖİ) projesi için sözleşme imzalandı. Projelerin toplam yatırım tutarı, Eylül 2026 fiyatlarıyla 115,51 milyar dolara ulaştı. Ulaştırma sektörü 72,7 milyar dolarlık yatırımla ilk sırada yer aldı. Projelerin 264’ü işletmeye alınırken 13’ünde yapım çalışmaları sürüyor.

KALKINMA YOLU’NDA KAPSAMLI ANLAŞMA BEKLENİYOR

● Öte yandan Türkiye ile Irak’ın yürüttüğü Kalkınma Yolu Projesi’nin kısa zamanda kapsamlı bir anlaşmaya dönüşmesi bekleniyor. Irak’ın başkenti Bağdat’ta gerçekleştirilen Irak Uluslararası Ulaştırma, Havalimanları ve Lojistik Fuarı’nın açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu’nun, limanları, lojistik merkezleri ve üretim tesislerini birbirine bağlayacağını, enerji ve haberleşme altyapılarını kapsayacağını, projeyle Irak’ta yeni yatırım ve istihdam imkânlarının doğmasını beklediklerini söyledi.

Türkiye’nin öncelikleri arasında bölge ülkelerini birbirine bağlayacak demir yolu hatlarının geliştirilmesi ve kara yolu taşımacılığının önündeki engellerin kaldırılmasının yer aldığını kaydeden Uraloğlu, şöyle konuştu:

Orta Doğu’da ulaştırma bağlantılarının güçlendirilmesini yalnızca ekonomik bir gereklilik değil, aynı zamanda bölgesel istikrarın, iş birliğinin ve ortak refahın geliştirilmesine yönelik stratejik bir öncelik olarak görüyoruz. Türkiye ve Irak, köklü tarihî ve kültürel bağların yanı sıra, birbirini tamamlayan ekonomik imkânlara ve son derece stratejik bir coğrafi konuma sahiptir.

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