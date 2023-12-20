Bakan Uraloğlu'ndan Yap-İşlet-Devret açıklaması, 'Garanti vermezseniz yatırım alamazsınız'

20 Aralık 2023 05:23 - Güncelleme Tarihi: 20 Aralık 2023 05:26

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ'UN HABERİ - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Meclis’te milletvekillerinin sorularını cevapladı. Yap-İşlet-Devret projelerinin hem yapım modeli, hem de finansman modeli olduğunu belirten Uraloğlu, her ikisini bir arada düşünmek durumunda olduklarını söyledi. Uraloğlu “Yapım döneminde devletin cebinden para çıkmaz ama işletme döneminde bizim karşılanmayan garantilerle ilgili mutlaka garanti vermemiz gerekir çünkü bu yabancı sermaye girişi olduğu için bunu vermediğiniz takdirde böyle bir yatırımı alamazsınız. Osmangazi Köprüsü çokça konuşuldu; 7 yıl yapım süresidir, 15 yıl işletme süresidir, toplam 22 yıldır. Burada sadece köprünün değil, 426 kilometre otoyolu da kattığımızda 6,9 milyar dolar sadece yapım maliyeti var. Bunun finansmanını da kattığınız zaman, 15 yıllık da işletme süresini kattığınız zaman bu, yaklaşık 13 milyar dolar gibi bir rakama tekabül ediyor, bizim verdiğimiz garanti ise yaklaşık 12,5 milyar dolar civarında; hesabı bu şekilde yapmamız lazım” diye konuştu. Zafer Havalimanı’yla ilgili eleştirileri de değerlendiren Uraloğlu “Bazı olağanüstü durumlarda bunlar can simidi gibidir. Bugün yeterince kullanılmıyor olabilir ama yarın bunlara ihtiyacımız olacaktır” ifadelerini kullandı.

ANKARA-İZMİR YHT 2027’DE HAZIR

Uraloğlu, bölünmüş yollarla kazaların yüzde 81 azaldığını söyledi. Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu’nun teklif çıkmadığı için 3 defa ertelendiğini belirten Uraloğlu “Şimdi 3 tane teklif geldi, biz de bu tekliflerden en ekonomik olana ihale yaptık” diye konuştu. Uraloğlu, Ankara-İzmir yüksek hızlı tren hattını 2027 yılında tamamlamayı planladıklarını ifade etti.

HATAY HAVALİMANI AYNI YERE

Depremde zarar gören Hatay Havalimanı ile ilgili açıklamalarda da bulunan Uraloğlu, şunları söyledi: Burada mevcut havalimanının hemen yakınında 4 tane yer tespit ettik ama maalesef hiçbiri hava mania kriterlerine uymuyor. Mevcut yerdeki kotu yaklaşık 4,5 metre yükselterek aynı yere yapacağız çünkü burada başka bir alternatif yok maalesef.

‘BOĞAZ’ GELİRİ 185 MİLYON DOLAR

Türk Boğazlarından geçen gemilerden alınan ‘Altın frank’ değerinin önce 5 kat, sonrasında da yüzde 8,3 artırıldığını hatırlatan Uraloğlu “35 milyon dolar olan gelir, bu vesileyle yıllık 185 milyon dolara çıktı” bilgisini verdi. İstanbul Havalimanı, köprüler, viyadükler, tünellerle ilgili depreme yönelik çalışmalar yürüttüklerini ve burada iyileştirmeler yaptıklarını anlatan Uraloğlu “Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nün askı halatlarının 236’sını yeniledik, 4 tanesini de önümüzdeki günlerde yenileyeceğiz. İstanbul’da, Allah korusun, muhtemel bir depremde Bakanlığımızdaki ulaştırma yapıları ana aort damarları gibi çalışacaktır” dedi.