Bakan Yumaklı: Sözleşme dışına çıkan fırsatçılara izin vermeyiz

Hem üreticinin hem de sanayicinin haklarını teminat altına alan en önemli araçlardan birinin 'sözleşmeli üretim' olduğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz" dedi.

EMRAH ÖZCAN'IN HABERİ / ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sözleşmeli tarım için seferberlik başlattıklarını belirterek, sözleşme dışına çıkan fırsatçılara müsaade etmeyeceklerini söyledi.

Yumaklı, bazı üreticilerin haksız uygulamalarla karşı karşıya kaldıklarını ifade ederek, "Bilinmesini isteriz ki sözleşmeli üretim, hem üreticinin hem sanayicinin haklarını teminat altına alan önemli bir araçtır. Dikkat edilmesi gereken husus, Bakanlığımız tarafından üretim konularına göre ayrı ayrı hazırlanan tip sözleşmelerin kullanılmasıdır. Öte yandan; bugün sahada yaşananlar, üreticimizin hakkını korumak için sözleşmeli üretimin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha ortaya koymuştur. Bu uygulamanın yaygınlaşması için somut adımlar atmayı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

"GİRİŞİMLERE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Yumaklı, bu konuda başarılı uygulamalara imza atan sanayicilere ve üreticilere de teşekkür ederek, "Sözleşme dışına çıkan fırsatçılara ve üretimdeki dengeleri bozmaya yönelik girişimlere müsaade etmeyeceğiz. Piyasa gözetim ve denetim yetkilerini sıkı bir şekilde kullanmaya devam edeceğiz. Sözleşmeli üretimi de içinde barındıran Tarımsal Üretim Planlaması, bu tip arz-talep dengesizliklerine çözüm olacaktır. Üretimden sorumlu bir Bakanlık olarak, bugüne kadar olduğu gibi alın terini emeğiyle buluşturan üreticimizi kollayan, güvenli gıdaya ulaşması en doğal hakkı olan tüketicimizi de koruyan politikalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" değerlendirmesini yaptı.

GAZETEMİZİ ZİYARET ETMİŞTİ

Bakan Yumaklı, geçtiğimiz ay gazetemizi ziyaret etmiş, tarımda planlı üretime geçileceğinin müjdesini vermişti.

Yumaklı, gazetemize yaptığı özel açıklamalarda, "Hangi ürünün nerede, ne zaman, ne kadar üretildiğini ve kime gerekli olduğunu düzene oturttuk.Buradaki sıkıntı şuydu; sözleşmeler tarafların gücüne göre kurulmuş. Ya firma ya da çiftçi karşılıklı suistimal edebiliyordu. Bu problemin çözümüne yönelik TİP sözleşmeler yaptık. Her iki tarafın da hakkını koruyan bir düzene geçildi. ‘Özel maddeler konulabilir ancak bakanlık kontrol edecek’ dedik. Uzun mahkeme süreçleri yaşanmasın diye ara buluculuk sistemi oluşturduk” demişti.